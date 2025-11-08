BursaDEX+
Harga live Suiswap hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SSWP adalah 69,347 USD. Lacak informasi harga aktual SSWP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Suiswap hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SSWP adalah 69,347 USD. Lacak informasi harga aktual SSWP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SSWP

Info Harga SSWP

Penjelasan SSWP

Situs Web Resmi SSWP

Tokenomi SSWP

Prakiraan Harga SSWP

Logo Suiswap

Harga Suiswap (SSWP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SSWP ke USD:

--
----
+16.10%1D
USD
Grafik Harga Live Suiswap (SSWP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:55:25 (UTC+8)

Harga Suiswap Hari Ini

Harga live Suiswap (SSWP) hari ini adalah --, dengan perubahan 16.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SSWP ke USD saat ini adalah -- per SSWP.

Suiswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,347, dengan suplai yang beredar 10.00B SSWP. Selama 24 jam terakhir, SSWP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00458571, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SSWP bergerak +2.92% dalam satu jam terakhir dan +9.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Suiswap (SSWP)

$ 69.35K
$ 69.35K$ 69.35K

--
----

$ 69.35K
$ 69.35K$ 69.35K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Suiswap saat ini adalah $ 69.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SSWP adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.35K.

Riwayat Harga Suiswap USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458571
$ 0.00458571$ 0.00458571

$ 0
$ 0$ 0

+2.92%

+16.11%

+9.33%

+9.33%

Riwayat Harga Suiswap (SSWP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Suiswap ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Suiswap ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Suiswap ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Suiswap ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+16.11%
30 Days$ 0-48.49%
60 Hari$ 0-53.87%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Suiswap

Prediksi Harga Suiswap (SSWP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SSWP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Suiswap (SSWP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Suiswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Suiswap yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SSWP untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Suiswap.

Apa yang dimaksud dengan Suiswap (SSWP)

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Suiswap (SSWP)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Suiswap

Berapa nilai 1 Suiswap pada tahun 2030?
Jika Suiswap tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Suiswap tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:55:25 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Suiswap (SSWP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

