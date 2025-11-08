Harga Suiswap Hari Ini

Harga live Suiswap (SSWP) hari ini adalah --, dengan perubahan 16.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SSWP ke USD saat ini adalah -- per SSWP.

Suiswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,347, dengan suplai yang beredar 10.00B SSWP. Selama 24 jam terakhir, SSWP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00458571, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SSWP bergerak +2.92% dalam satu jam terakhir dan +9.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Suiswap (SSWP)

Kapitalisasi Pasar $ 69.35K$ 69.35K $ 69.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.35K$ 69.35K $ 69.35K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

