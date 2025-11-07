BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Suzaku Token hari ini adalah 0.04073393 USD. Lacak informasi harga aktual SUZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUZ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Suzaku Token hari ini adalah 0.04073393 USD. Lacak informasi harga aktual SUZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SUZ

Info Harga SUZ

Penjelasan SUZ

Situs Web Resmi SUZ

Tokenomi SUZ

Prakiraan Harga SUZ

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Suzaku Token

Harga Suzaku Token (SUZ)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SUZ ke USD:

$0.04073011
$0.04073011$0.04073011
+1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Suzaku Token (SUZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:06:42 (UTC+8)

Informasi Harga Suzaku Token (SUZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03825575
$ 0.03825575$ 0.03825575
Low 24 Jam
$ 0.04073395
$ 0.04073395$ 0.04073395
High 24 Jam

$ 0.03825575
$ 0.03825575$ 0.03825575

$ 0.04073395
$ 0.04073395$ 0.04073395

$ 0.204252
$ 0.204252$ 0.204252

$ 0.03825575
$ 0.03825575$ 0.03825575

+0.09%

+1.49%

-16.96%

-16.96%

Harga aktual Suzaku Token (SUZ) adalah $0.04073393. Selama 24 jam terakhir, SUZ diperdagangkan antara low $ 0.03825575 dan high $ 0.04073395, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUZ adalah $ 0.204252, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03825575.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUZ telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, +1.49% selama 24 jam, dan -16.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Suzaku Token (SUZ)

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

28.91M
28.91M 28.91M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Suzaku Token saat ini adalah $ 1.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUZ adalah 28.91M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.07M.

Riwayat Harga Suzaku Token (SUZ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Suzaku Token ke USD adalah $ +0.0005992.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Suzaku Token ke USD adalah $ -0.0178830303.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Suzaku Token ke USD adalah $ -0.0259371262.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Suzaku Token ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005992+1.49%
30 Days$ -0.0178830303-43.90%
60 Hari$ -0.0259371262-63.67%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Suzaku Token (SUZ)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Suzaku Token (USD)

Berapa nilai Suzaku Token (SUZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Suzaku Token (SUZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Suzaku Token.

Cek prediksi harga Suzaku Token sekarang!

SUZ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Suzaku Token (SUZ)

Memahami tokenomi Suzaku Token (SUZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUZ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Suzaku Token (SUZ)

Berapa nilai Suzaku Token (SUZ) hari ini?
Harga live SUZ dalam USD adalah 0.04073393 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUZ ke USD saat ini?
Harga SUZ ke USD saat ini adalah $ 0.04073393. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Suzaku Token?
Kapitalisasi pasar SUZ adalah $ 1.18M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUZ?
Suplai beredar SUZ adalah 28.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUZ?
SUZ mencapai harga ATH sebesar 0.204252 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUZ?
SUZ mencapai harga ATL 0.03825575 USD.
Berapa volume perdagangan SUZ?
Volume perdagangan 24 jam live SUZ adalah -- USD.
Akankah harga SUZ naik lebih tinggi tahun ini?
SUZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:06:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Suzaku Token (SUZ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,546.59
$100,546.59$100,546.59

-1.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,272.31
$3,272.31$3,272.31

-0.83%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0901
$1.0901$1.0901

+27.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.94
$153.94$153.94

-1.26%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,546.59
$100,546.59$100,546.59

-1.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,272.31
$3,272.31$3,272.31

-0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.94
$153.94$153.94

-1.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1791
$2.1791$2.1791

-2.47%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$949.27
$949.27$949.27

+1.67%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014266
$0.00014266$0.00014266

+2,753.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.316
$4.316$4.316

+331.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007834
$0.007834$0.007834

+267.10%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003479
$0.00003479$0.00003479

+223.02%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.2000
$16.2000$16.2000

+165.13%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002799
$0.0000002799$0.0000002799

+86.60%