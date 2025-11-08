Harga SWAGGY Hari Ini

Harga live SWAGGY (SWAGGY) hari ini adalah $ 0.00000607, dengan perubahan 1.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SWAGGY ke USD saat ini adalah $ 0.00000607 per SWAGGY.

SWAGGY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,071.31, dengan suplai yang beredar 999.61M SWAGGY. Selama 24 jam terakhir, SWAGGY diperdagangkan antara $ 0.00000592 (low) dan $ 0.00000616 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00958201, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000394.

Dalam kinerja jangka pendek, SWAGGY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SWAGGY (SWAGGY)

Kapitalisasi Pasar $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Suplai Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Total Suplai 999,606,135.364199 999,606,135.364199 999,606,135.364199

Kapitalisasi Pasar SWAGGY saat ini adalah $ 6.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWAGGY adalah 999.61M, dan total suplainya sebesar 999606135.364199. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.07K.