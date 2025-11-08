BursaDEX+
Harga live SWAGGY hari ini adalah 0.00000607 USD. Kapitalisasi pasar SWAGGY adalah 6,071.31 USD. Lacak informasi harga aktual SWAGGY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SWAGGY

Info Harga SWAGGY

Penjelasan SWAGGY

Situs Web Resmi SWAGGY

Tokenomi SWAGGY

Prakiraan Harga SWAGGY

Harga SWAGGY (SWAGGY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SWAGGY ke USD:

--
----
-1.20%1D
USD
Grafik Harga Live SWAGGY (SWAGGY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:30:46 (UTC+8)

Harga SWAGGY Hari Ini

Harga live SWAGGY (SWAGGY) hari ini adalah $ 0.00000607, dengan perubahan 1.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SWAGGY ke USD saat ini adalah $ 0.00000607 per SWAGGY.

SWAGGY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,071.31, dengan suplai yang beredar 999.61M SWAGGY. Selama 24 jam terakhir, SWAGGY diperdagangkan antara $ 0.00000592 (low) dan $ 0.00000616 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00958201, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000394.

Dalam kinerja jangka pendek, SWAGGY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SWAGGY (SWAGGY)

$ 6.07K
$ 6.07K

--
--

$ 6.07K
$ 6.07K

999.61M
999.61M

999,606,135.364199
999,606,135.364199

Kapitalisasi Pasar SWAGGY saat ini adalah $ 6.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWAGGY adalah 999.61M, dan total suplainya sebesar 999606135.364199. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.07K.

Riwayat Harga SWAGGY USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000592
$ 0.00000592
Low 24 Jam
$ 0.00000616
$ 0.00000616
High 24 Jam

$ 0.00000592
$ 0.00000592

$ 0.00000616
$ 0.00000616

$ 0.00958201
$ 0.00958201

$ 0.00000394
$ 0.00000394

--

-1.22%

-20.52%

-20.52%

Riwayat Harga SWAGGY (SWAGGY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SWAGGY ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SWAGGY ke USD adalah $ -0.0000021810.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SWAGGY ke USD adalah $ -0.0000019490.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SWAGGY ke USD adalah $ -0.000002331860128203521.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.22%
30 Days$ -0.0000021810-35.93%
60 Hari$ -0.0000019490-32.11%
90 Hari$ -0.000002331860128203521-27.75%

Prediksi Harga untuk SWAGGY

Prediksi Harga SWAGGY (SWAGGY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SWAGGY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SWAGGY (SWAGGY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga SWAGGY berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga SWAGGY yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SWAGGY untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga SWAGGY.

Apa yang dimaksud dengan SWAGGY (SWAGGY)

Ah, SWAGGY, the Husky with more followers than some small countries have citizens. This isn't just any dog; SWAGGY is the canine equivalent of a rock star who decided to trade in his guitar for a blockchain. With over 7 million TikTok fans, SWAGGY has transcended mere pet stardom to become a digital icon, now venturing into the wild west of cryptocurrency with his very own memecoin on Solana. It's like if Lassie got into fintech.

This memecoin, let's call it $SWAG, isn't just about making a quick buck (or should I say, bone?). It's about bringing the global community of dog lovers together on X, where they can bark about the latest trends, share adorable doggy pics, and discuss why their pets should be the next memecoin. It's a digital dog park where the currency is not just likes and treats but $SWAG tokens.

Imagine this: You're scrolling through X, and instead of the usual political rants or cat memes, you're greeted by posts from SWAGGY enthusiasts discussing the merits of a Husky-led economy. It's a place where "ruff" translates to "bull run," and every time SWAGGY does something mildly impressive, like catching a frisbee or wearing a new bow tie, his token's value spikes.

The genius of SWAGGY's memecoin isn't just in its adorable mascot but in its community. Here, every dog lover feels like they're part of something bigger than just their daily walk. They're part of a movement, a pack if you will, where the only thing more valuable than the memecoin is the shared love for our four-legged friends.

So, if you're looking for investment advice (which I'm not qualified to give, but hey, humor me), consider this: SWAGGY isn't just a pet; he's a cultural phenomenon with a tail. And in the world of memecoins, that might just be the ultimate bull case. Remember, in this market, you've got to believe in the bark before you can see the bucks.

Sumber Daya SWAGGY (SWAGGY)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SWAGGY

Berapa nilai 1 SWAGGY pada tahun 2030?
Jika SWAGGY tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga SWAGGY tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:30:46 (UTC+8)

