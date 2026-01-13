Harga Synatra Staked SOL Hari Ini

Harga live Synatra Staked SOL (YSOL) hari ini adalah $ 251.65, dengan perubahan 3.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YSOL ke USD saat ini adalah $ 251.65 per YSOL.

Synatra Staked SOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,455,660, dengan suplai yang beredar 17.71K YSOL. Selama 24 jam terakhir, YSOL diperdagangkan antara $ 251.05 (low) dan $ 260.81 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 418.09, sementara all-time low aset ini adalah $ 99.2.

Dalam kinerja jangka pendek, YSOL bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +0.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Synatra Staked SOL (YSOL)

Kapitalisasi Pasar $ 4.46M Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.46M Suplai Peredaran 17.71K Total Suplai 17,706.862221125

Kapitalisasi Pasar Synatra Staked SOL saat ini adalah $ 4.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YSOL adalah 17.71K, dan total suplainya sebesar 17706.862221125. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.46M.