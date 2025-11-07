BursaDEX+
Harga live Synk hari ini adalah 0.00307571 USD. Lacak informasi harga aktual SYNK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SYNK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Synk hari ini adalah 0.00307571 USD. Lacak informasi harga aktual SYNK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SYNK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SYNK

Info Harga SYNK

Penjelasan SYNK

Situs Web Resmi SYNK

Tokenomi SYNK

Prakiraan Harga SYNK

Logo Synk

Harga Synk (SYNK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SYNK ke USD:

$0.00307571
-10.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Synk (SYNK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:29:31 (UTC+8)

Informasi Harga Synk (SYNK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00303715
Low 24 Jam
$ 0.00360322
High 24 Jam

$ 0.00303715
$ 0.00360322
$ 0.087519
$ 0.00261227
+0.05%

-10.88%

-23.76%

-23.76%

Harga aktual Synk (SYNK) adalah $0.00307571. Selama 24 jam terakhir, SYNK diperdagangkan antara low $ 0.00303715 dan high $ 0.00360322, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSYNK adalah $ 0.087519, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00261227.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SYNK telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, -10.88% selama 24 jam, dan -23.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Synk (SYNK)

$ 307.57K
--
$ 307.57K
100.00M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Synk saat ini adalah $ 307.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SYNK adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 307.57K.

Riwayat Harga Synk (SYNK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Synk ke USD adalah $ -0.000375747391749487.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Synk ke USD adalah $ -0.0018328029.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Synk ke USD adalah $ -0.0024234607.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Synk ke USD adalah $ -0.021413983797316015.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000375747391749487-10.88%
30 Days$ -0.0018328029-59.58%
60 Hari$ -0.0024234607-78.79%
90 Hari$ -0.021413983797316015-87.44%

Apa yang dimaksud dengan Synk (SYNK)

Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Synk (SYNK)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Synk (USD)

Berapa nilai Synk (SYNK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Synk (SYNK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Synk.

Cek prediksi harga Synk sekarang!

SYNK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Synk (SYNK)

Memahami tokenomi Synk (SYNK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SYNK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Synk (SYNK)

Berapa nilai Synk (SYNK) hari ini?
Harga live SYNK dalam USD adalah 0.00307571 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SYNK ke USD saat ini?
Harga SYNK ke USD saat ini adalah $ 0.00307571. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Synk?
Kapitalisasi pasar SYNK adalah $ 307.57K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SYNK?
Suplai beredar SYNK adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SYNK?
SYNK mencapai harga ATH sebesar 0.087519 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SYNK?
SYNK mencapai harga ATL 0.00261227 USD.
Berapa volume perdagangan SYNK?
Volume perdagangan 24 jam live SYNK adalah -- USD.
Akankah harga SYNK naik lebih tinggi tahun ini?
SYNK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SYNK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Synk (SYNK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

