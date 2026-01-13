BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live The Bitcoin Whale hari ini adalah 0.00000799 USD. Kapitalisasi pasar BITCOINWHALE adalah 7,522.35 USD. Lacak informasi harga aktual BITCOINWHALE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live The Bitcoin Whale hari ini adalah 0.00000799 USD. Kapitalisasi pasar BITCOINWHALE adalah 7,522.35 USD. Lacak informasi harga aktual BITCOINWHALE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BITCOINWHALE

Info Harga BITCOINWHALE

Penjelasan BITCOINWHALE

Situs Web Resmi BITCOINWHALE

Tokenomi BITCOINWHALE

Prakiraan Harga BITCOINWHALE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo The Bitcoin Whale

Harga The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BITCOINWHALE ke USD:

--
----
-37.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:21:00 (UTC+8)

Harga The Bitcoin Whale Hari Ini

Harga live The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE) hari ini adalah $ 0.00000799, dengan perubahan 37.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BITCOINWHALE ke USD saat ini adalah $ 0.00000799 per BITCOINWHALE.

The Bitcoin Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,522.35, dengan suplai yang beredar 949.99M BITCOINWHALE. Selama 24 jam terakhir, BITCOINWHALE diperdagangkan antara $ 0.00000783 (low) dan $ 0.00001287 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00023428, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000542.

Dalam kinerja jangka pendek, BITCOINWHALE bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan +16.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE)

$ 7.52K
$ 7.52K$ 7.52K

--
----

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

949.99M
949.99M 949.99M

999,986,581.450672
999,986,581.450672 999,986,581.450672

Kapitalisasi Pasar The Bitcoin Whale saat ini adalah $ 7.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BITCOINWHALE adalah 949.99M, dan total suplainya sebesar 999986581.450672. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.92K.

Riwayat Harga The Bitcoin Whale USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000783
$ 0.00000783$ 0.00000783
Low 24 Jam
$ 0.00001287
$ 0.00001287$ 0.00001287
High 24 Jam

$ 0.00000783
$ 0.00000783$ 0.00000783

$ 0.00001287
$ 0.00001287$ 0.00001287

$ 0.00023428
$ 0.00023428$ 0.00023428

$ 0.00000542
$ 0.00000542$ 0.00000542

+0.37%

-37.93%

+16.78%

+16.78%

Riwayat Harga The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Bitcoin Whale ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Bitcoin Whale ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Bitcoin Whale ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Bitcoin Whale ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-37.93%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk The Bitcoin Whale

Prediksi Harga The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BITCOINWHALE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The Bitcoin Whale berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga The Bitcoin Whale yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BITCOINWHALE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga The Bitcoin Whale.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE)

Situs Web Resmi

Tentang The Bitcoin Whale

Berapa harga saat ini dari The Bitcoin Whale?

The Bitcoin Whale dihargai sebesar Rp0.13460215045285000, bergerak naik -37.93% hari ini.

Seberapa cepatkah komunitas BITCOINWHALE berkembang?

Saat ini terdapat -- pemegang, dan peningkatan jumlah ini sering menandakan meningkatnya adopsi, perluasan komunitas, serta keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Bagaimana permintaan memengaruhi harga The Bitcoin Whale?

Permintaan dipengaruhi oleh kasus penggunaan, kondisi pasar, sentimen investor, dan perannya dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Permintaan yang lebih tinggi dapat mempercepat pergerakan harga selama periode dengan volume perdagangan tinggi.

Berapa volume perdagangan BITCOINWHALE hari ini?

Volume perdagangan mencapai Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dan likuiditas pasar yang sehat.

Bagaimana perbandingan BITCOINWHALE dengan kinerja historisnya?

Harga tertinggi (ATH) adalah Rp3.94675742279020000 dan harga terendah (ATL) adalah Rp0.09130709079530000, memberikan konteks mengenai siklus kinerja masa lalu.

Berapa banyak token yang beredar?

Terdapat 949987859.388412 token yang beredar, memengaruhi ketersediaan, kapitalisasi pasar, dan valuasi jangka panjang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Bitcoin Whale

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:21:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 17:25:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: Arus Masuk Bersih ETH $113 Juta, Arus Masuk Bersih SOL $23,4 Juta
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin

Jelajahi The Bitcoin Whale Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.01615
$0.01615$0.01615

+61.50%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8000
$0.8000$0.8000

+166.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$1.3652
$1.3652$1.3652

+583.28%

Tacture

Tacture

TACAI

$0.3280
$0.3280$0.3280

+233.33%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

人生K线

人生K线

人生K线

$0.0147010
$0.0147010$0.0147010

+77.12%

IQ Agent Wiki

IQ Agent Wiki

IQAGENT

$0.00000006293
$0.00000006293$0.00000006293

+49.12%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.