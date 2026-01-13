Harga The Bitcoin Whale Hari Ini

Harga live The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE) hari ini adalah $ 0.00000799, dengan perubahan 37.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BITCOINWHALE ke USD saat ini adalah $ 0.00000799 per BITCOINWHALE.

The Bitcoin Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,522.35, dengan suplai yang beredar 949.99M BITCOINWHALE. Selama 24 jam terakhir, BITCOINWHALE diperdagangkan antara $ 0.00000783 (low) dan $ 0.00001287 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00023428, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000542.

Dalam kinerja jangka pendek, BITCOINWHALE bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan +16.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.52K$ 7.52K $ 7.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Suplai Peredaran 949.99M 949.99M 949.99M Total Suplai 999,986,581.450672 999,986,581.450672 999,986,581.450672

