Harga The Gray Whale Hari Ini

Harga live The Gray Whale (GRAYWHALE) hari ini adalah $ 0.0000090, dengan perubahan 15.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GRAYWHALE ke USD saat ini adalah $ 0.0000090 per GRAYWHALE.

The Gray Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,879.26, dengan suplai yang beredar 995.47M GRAYWHALE. Selama 24 jam terakhir, GRAYWHALE diperdagangkan antara $ 0.00000887 (low) dan $ 0.00001263 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00022404, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000437.

Dalam kinerja jangka pendek, GRAYWHALE bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan +70.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Gray Whale (GRAYWHALE)

Kapitalisasi Pasar $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Suplai Peredaran 995.47M 995.47M 995.47M Total Suplai 995,472,733.806738 995,472,733.806738 995,472,733.806738

Kapitalisasi Pasar The Gray Whale saat ini adalah $ 8.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRAYWHALE adalah 995.47M, dan total suplainya sebesar 995472733.806738. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.88K.