Harga The New Genesis Hari Ini

Harga live The New Genesis (GEN) hari ini adalah $ 0.00000763, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GEN ke USD saat ini adalah $ 0.00000763 per GEN.

The New Genesis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,311.6, dengan suplai yang beredar 958.21M GEN. Selama 24 jam terakhir, GEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00051245, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000593.

Dalam kinerja jangka pendek, GEN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The New Genesis (GEN)

Kapitalisasi Pasar $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K Suplai Peredaran 958.21M 958.21M 958.21M Total Suplai 958,213,032.289178 958,213,032.289178 958,213,032.289178

Kapitalisasi Pasar The New Genesis saat ini adalah $ 7.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GEN adalah 958.21M, dan total suplainya sebesar 958213032.289178. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.31K.