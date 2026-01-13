Harga The Sloppy Drawn Turtle Hari Ini

Harga live The Sloppy Drawn Turtle (FRANK) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 19.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRANK ke USD saat ini adalah $ 0 per FRANK.

The Sloppy Drawn Turtle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,691.27, dengan suplai yang beredar 988.75M FRANK. Selama 24 jam terakhir, FRANK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FRANK bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan -36.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 646.29.

Informasi Pasar The Sloppy Drawn Turtle (FRANK)

Kapitalisasi Pasar $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K Volume (24 Jam) $ 646.29$ 646.29 $ 646.29 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K Suplai Peredaran 988.75M 988.75M 988.75M Total Suplai 988,745,801.862378 988,745,801.862378 988,745,801.862378

Kapitalisasi Pasar The Sloppy Drawn Turtle saat ini adalah $ 4.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 646.29. Suplai beredar FRANK adalah 988.75M, dan total suplainya sebesar 988745801.862378. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.69K.