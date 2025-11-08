Harga Tradiecoin Hari Ini

Harga live Tradiecoin (TRADIECOIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRADIECOIN ke USD saat ini adalah -- per TRADIECOIN.

Tradiecoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,358.44, dengan suplai yang beredar 977.42M TRADIECOIN. Selama 24 jam terakhir, TRADIECOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00136888, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TRADIECOIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tradiecoin (TRADIECOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K Suplai Peredaran 977.42M 977.42M 977.42M Total Suplai 977,420,000.0 977,420,000.0 977,420,000.0

