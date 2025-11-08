Harga Trump Pepe Hari Ini

Harga live Trump Pepe (TRUMPE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRUMPE ke USD saat ini adalah -- per TRUMPE.

Trump Pepe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,324, dengan suplai yang beredar 988.50M TRUMPE. Selama 24 jam terakhir, TRUMPE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TRUMPE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Trump Pepe (TRUMPE)

Kapitalisasi Pasar $ 33.32K$ 33.32K $ 33.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.32K$ 33.32K $ 33.32K Suplai Peredaran 988.50M 988.50M 988.50M Total Suplai 988,500,000.0 988,500,000.0 988,500,000.0

Kapitalisasi Pasar Trump Pepe saat ini adalah $ 33.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRUMPE adalah 988.50M, dan total suplainya sebesar 988500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.32K.