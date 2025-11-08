Harga tub Hari Ini

Harga live tub (TUB) hari ini adalah $ 0.00000539, dengan perubahan 0.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TUB ke USD saat ini adalah $ 0.00000539 per TUB.

tub saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,392.74, dengan suplai yang beredar 1.00B TUB. Selama 24 jam terakhir, TUB diperdagangkan antara $ 0.00000526 (low) dan $ 0.0000054 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.001218, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000427.

Dalam kinerja jangka pendek, TUB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar tub (TUB)

Kapitalisasi Pasar $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar tub saat ini adalah $ 5.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TUB adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.39K.