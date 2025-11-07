BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Universal ETH hari ini adalah 3,703.06 USD. Lacak informasi harga aktual UNIETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UNIETH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Universal ETH hari ini adalah 3,703.06 USD. Lacak informasi harga aktual UNIETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UNIETH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UNIETH

Info Harga UNIETH

Penjelasan UNIETH

Situs Web Resmi UNIETH

Tokenomi UNIETH

Prakiraan Harga UNIETH

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Universal ETH

Harga Universal ETH (UNIETH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 UNIETH ke USD:

$3,703.06
$3,703.06$3,703.06
-0.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Universal ETH (UNIETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:46:55 (UTC+8)

Informasi Harga Universal ETH (UNIETH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3,597.14
$ 3,597.14$ 3,597.14
Low 24 Jam
$ 3,771.64
$ 3,771.64$ 3,771.64
High 24 Jam

$ 3,597.14
$ 3,597.14$ 3,597.14

$ 3,771.64
$ 3,771.64$ 3,771.64

$ 5,430.83
$ 5,430.83$ 5,430.83

$ 1,525.18
$ 1,525.18$ 1,525.18

-0.19%

-0.93%

-12.65%

-12.65%

Harga aktual Universal ETH (UNIETH) adalah $3,703.06. Selama 24 jam terakhir, UNIETH diperdagangkan antara low $ 3,597.14 dan high $ 3,771.64, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUNIETH adalah $ 5,430.83, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1,525.18.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UNIETH telah berubah sebesar -0.19% selama 1 jam terakhir, -0.93% selama 24 jam, dan -12.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Universal ETH (UNIETH)

$ 37.54M
$ 37.54M$ 37.54M

--
----

$ 37.54M
$ 37.54M$ 37.54M

10.14K
10.14K 10.14K

10,138.17055446126
10,138.17055446126 10,138.17055446126

Kapitalisasi Pasar Universal ETH saat ini adalah $ 37.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UNIETH adalah 10.14K, dan total suplainya sebesar 10138.17055446126. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.54M.

Riwayat Harga Universal ETH (UNIETH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Universal ETH ke USD adalah $ -34.961884505661.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Universal ETH ke USD adalah $ -906.6175876580.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Universal ETH ke USD adalah $ -798.9214936780.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Universal ETH ke USD adalah $ -877.003321226959.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -34.961884505661-0.93%
30 Days$ -906.6175876580-24.48%
60 Hari$ -798.9214936780-21.57%
90 Hari$ -877.003321226959-19.14%

Apa yang dimaksud dengan Universal ETH (UNIETH)

Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH.

uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes.

Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Universal ETH (UNIETH)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Universal ETH (USD)

Berapa nilai Universal ETH (UNIETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Universal ETH (UNIETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Universal ETH.

Cek prediksi harga Universal ETH sekarang!

UNIETH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Universal ETH (UNIETH)

Memahami tokenomi Universal ETH (UNIETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UNIETH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Universal ETH (UNIETH)

Berapa nilai Universal ETH (UNIETH) hari ini?
Harga live UNIETH dalam USD adalah 3,703.06 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UNIETH ke USD saat ini?
Harga UNIETH ke USD saat ini adalah $ 3,703.06. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Universal ETH?
Kapitalisasi pasar UNIETH adalah $ 37.54M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UNIETH?
Suplai beredar UNIETH adalah 10.14K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UNIETH?
UNIETH mencapai harga ATH sebesar 5,430.83 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UNIETH?
UNIETH mencapai harga ATL 1,525.18 USD.
Berapa volume perdagangan UNIETH?
Volume perdagangan 24 jam live UNIETH adalah -- USD.
Akankah harga UNIETH naik lebih tinggi tahun ini?
UNIETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UNIETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:46:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Universal ETH (UNIETH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,830.72
$101,830.72$101,830.72

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,348.73
$3,348.73$3,348.73

+1.47%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1571
$1.1571$1.1571

+34.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.10
$157.10$157.10

+0.75%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,830.72
$101,830.72$101,830.72

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,348.73
$3,348.73$3,348.73

+1.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.10
$157.10$157.10

+0.75%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2269
$2.2269$2.2269

-0.34%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$967.98
$967.98$967.98

+3.68%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.005648
$0.005648$0.005648

+464.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.122
$4.122$4.122

+312.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008019
$0.008019$0.008019

+275.77%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002427
$0.00002427$0.00002427

+125.34%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.8472
$13.8472$13.8472

+126.63%