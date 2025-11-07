BursaDEX+
Harga live Upup Space hari ini adalah 0.472791 USD. Lacak informasi harga aktual UPP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UPP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Upup Space hari ini adalah 0.472791 USD. Lacak informasi harga aktual UPP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UPP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Upup Space (UPP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 UPP ke USD:

$0.472791
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Upup Space (UPP)
Informasi Harga Upup Space (UPP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.78226
$ 0.472437
--

--

0.00%

0.00%

Harga aktual Upup Space (UPP) adalah $0.472791. Selama 24 jam terakhir, UPP diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUPP adalah $ 0.78226, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.472437.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UPP telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Upup Space (UPP)

$ 1.91M
--
$ 80.85M
4.05M
171,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Upup Space saat ini adalah $ 1.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UPP adalah 4.05M, dan total suplainya sebesar 171000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.85M.

Riwayat Harga Upup Space (UPP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Upup Space ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Upup Space ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Upup Space ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Upup Space ke USD adalah $ -0.00000003485633756.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0.00000000000.00%
60 Hari$ 0.00000000000.00%
90 Hari$ -0.00000003485633756-0.00%

Apa yang dimaksud dengan Upup Space (UPP)

UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform’s open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP’s high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it’s a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP’s growing user base, amplifying their projects’ visibility and user engagement. The platform’s traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Upup Space (UPP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Upup Space (USD)

Berapa nilai Upup Space (UPP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Upup Space (UPP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Upup Space.

Cek prediksi harga Upup Space sekarang!

UPP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Upup Space (UPP)

Memahami tokenomi Upup Space (UPP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UPP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Upup Space (UPP)

Berapa nilai Upup Space (UPP) hari ini?
Harga live UPP dalam USD adalah 0.472791 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UPP ke USD saat ini?
Harga UPP ke USD saat ini adalah $ 0.472791. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Upup Space?
Kapitalisasi pasar UPP adalah $ 1.91M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UPP?
Suplai beredar UPP adalah 4.05M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UPP?
UPP mencapai harga ATH sebesar 0.78226 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UPP?
UPP mencapai harga ATL 0.472437 USD.
Berapa volume perdagangan UPP?
Volume perdagangan 24 jam live UPP adalah -- USD.
Akankah harga UPP naik lebih tinggi tahun ini?
UPP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UPP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Upup Space (UPP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

