Berapa harga saat ini dari Veilra by ElizaOS?

Harga langsung dari Veilra by ElizaOS (VEILRA) adalah Rp0.10952101335600000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Veilra by ElizaOS di pasar?

Veilra by ElizaOS saat ini berada pada peringkat pasar #12422, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp98990432.71069300000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari VEILRA?

Jumlah token yang beredar dari VEILRA adalah 904000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Veilra by ElizaOS?

Dalam 24 jam terakhir, Veilra by ElizaOS diperdagangkan dalam kisaran Rp0.10850692989900000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.11712663928350000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Veilra by ElizaOS dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Veilra by ElizaOS mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp2.37937781794100000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.08771821903050000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan VEILRA hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Veilra by ElizaOS?

Pergeseran harga saat ini sebesar -4.85% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.