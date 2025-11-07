BursaDEX+
Harga live Veno Finance hari ini adalah 0.01060457 USD. Lacak informasi harga aktual VNO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VNO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Veno Finance (VNO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VNO ke USD:

$0.01060978
$0.01060978
+2.10%1D
mexc
Grafik Harga Live Veno Finance (VNO)
Informasi Harga Veno Finance (VNO) (USD)

$ 0.01011738
Low 24 Jam
$ 0.0106366
High 24 Jam
Harga aktual Veno Finance (VNO) adalah $0.01060457. Selama 24 jam terakhir, VNO diperdagangkan antara low $ 0.01011738 dan high $ 0.0106366, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVNO adalah $ 0.521713, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00954894.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VNO telah berubah sebesar +0.13% selama 1 jam terakhir, +2.07% selama 24 jam, dan -13.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Veno Finance (VNO)

Kapitalisasi Pasar Veno Finance saat ini adalah $ 5.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VNO adalah 519.45M, dan total suplainya sebesar 1887561226.012261. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.02M.

Riwayat Harga Veno Finance (VNO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Veno Finance ke USD adalah $ +0.000215.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Veno Finance ke USD adalah $ -0.0040803405.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Veno Finance ke USD adalah $ -0.0060142249.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Veno Finance ke USD adalah $ -0.008226055981370704.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000215+2.07%
30 Days$ -0.0040803405-38.47%
60 Hari$ -0.0060142249-56.71%
90 Hari$ -0.008226055981370704-43.68%

Apa yang dimaksud dengan Veno Finance (VNO)

Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO.

We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term;

  • Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners
  • Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure
  • We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty

We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen;

  • We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises
  • LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability
  • We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO

Sumber Daya Veno Finance (VNO)

Prediksi Harga Veno Finance (USD)

Berapa nilai Veno Finance (VNO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Veno Finance (VNO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Veno Finance.

Cek prediksi harga Veno Finance sekarang!

VNO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Veno Finance (VNO)

Memahami tokenomi Veno Finance (VNO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VNO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Veno Finance (VNO)

Berapa nilai Veno Finance (VNO) hari ini?
Harga live VNO dalam USD adalah 0.01060457 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VNO ke USD saat ini?
Harga VNO ke USD saat ini adalah $ 0.01060457. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Veno Finance?
Kapitalisasi pasar VNO adalah $ 5.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VNO?
Suplai beredar VNO adalah 519.45M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VNO?
VNO mencapai harga ATH sebesar 0.521713 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VNO?
VNO mencapai harga ATL 0.00954894 USD.
Berapa volume perdagangan VNO?
Volume perdagangan 24 jam live VNO adalah -- USD.
Akankah harga VNO naik lebih tinggi tahun ini?
VNO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VNO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

