Harga Vulture Peak Hari Ini

Harga live Vulture Peak (VPK) hari ini adalah $ 0.0153663, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VPK ke USD saat ini adalah $ 0.0153663 per VPK.

Vulture Peak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,303, dengan suplai yang beredar 4.05M VPK. Selama 24 jam terakhir, VPK diperdagangkan antara $ 0.01533706 (low) dan $ 0.01546176 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.785352, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01532989.

Dalam kinerja jangka pendek, VPK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vulture Peak (VPK)

Kapitalisasi Pasar $ 62.30K$ 62.30K $ 62.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 459.45K$ 459.45K $ 459.45K Suplai Peredaran 4.05M 4.05M 4.05M Total Suplai 29,900,000.0 29,900,000.0 29,900,000.0

Kapitalisasi Pasar Vulture Peak saat ini adalah $ 62.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VPK adalah 4.05M, dan total suplainya sebesar 29900000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 459.45K.