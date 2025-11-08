Harga Wasder Hari Ini

Harga live Wasder (WAS) hari ini adalah --, dengan perubahan 14.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAS ke USD saat ini adalah -- per WAS.

Wasder saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,486, dengan suplai yang beredar 597.08M WAS. Selama 24 jam terakhir, WAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0615, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WAS bergerak -2.75% dalam satu jam terakhir dan -14.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wasder (WAS)

Kapitalisasi Pasar $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.99K$ 35.99K $ 35.99K Suplai Peredaran 597.08M 597.08M 597.08M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Wasder saat ini adalah $ 21.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAS adalah 597.08M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.99K.