Harga WAYGU CASH Hari Ini

Harga live WAYGU CASH (WAYGU) hari ini adalah $ 0.0000112, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAYGU ke USD saat ini adalah $ 0.0000112 per WAYGU.

WAYGU CASH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,078.41, dengan suplai yang beredar 989.42M WAYGU. Selama 24 jam terakhir, WAYGU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02553709, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000875.

Dalam kinerja jangka pendek, WAYGU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WAYGU CASH (WAYGU)

Kapitalisasi Pasar $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Suplai Peredaran 989.42M 989.42M 989.42M Total Suplai 989,416,454.41715 989,416,454.41715 989,416,454.41715

Kapitalisasi Pasar WAYGU CASH saat ini adalah $ 11.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAYGU adalah 989.42M, dan total suplainya sebesar 989416454.41715. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.08K.