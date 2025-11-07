BursaDEX+
Harga live Whyyoutouzhele hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual LI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LI

Info Harga LI

Penjelasan LI

Tokenomi LI

Prakiraan Harga LI

Harga Whyyoutouzhele (LI)

Harga Live 1 LI ke USD:

$0.00062608
$0.00062608
-3.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Whyyoutouzhele (LI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:14:03 (UTC+8)

Informasi Harga Whyyoutouzhele (LI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0054183
$ 0.0054183

$ 0
$ 0

-0.73%

-2.61%

-14.63%

-14.63%

Harga aktual Whyyoutouzhele (LI) adalah --. Selama 24 jam terakhir, LI diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLI adalah $ 0.0054183, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LI telah berubah sebesar -0.73% selama 1 jam terakhir, -2.61% selama 24 jam, dan -14.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Whyyoutouzhele (LI)

$ 626.03K
$ 626.03K

--
--

$ 626.03K
$ 626.03K

999.92M
999.92M

999,924,090.515361
999,924,090.515361

Kapitalisasi Pasar Whyyoutouzhele saat ini adalah $ 626.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LI adalah 999.92M, dan total suplainya sebesar 999924090.515361. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 626.03K.

Riwayat Harga Whyyoutouzhele (LI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Whyyoutouzhele ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Whyyoutouzhele ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Whyyoutouzhele ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Whyyoutouzhele ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.61%
30 Days$ 0-50.31%
60 Hari$ 0-55.99%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Whyyoutouzhele (LI)

The Li Coin ($LI), launched as a meme coin on December 19, 2024, marks the starting point of its ecosystem development. The foundation will focus on gradually improving the technical infrastructure, building a decentralized governance framework, and advancing the causes of press freedom and human rights protection through a DAO model centered around the issuance of $LI.Objective: To enhance the technical infrastructure surrounding the issued $LI, define the foundation’s mission and governance framework, and establish a solid foundation for future development.

Key Tasks

  1. Define the Foundation’s Mission and Vision • Publish a vision document for the foundation (Litepaper or Whitepaper 2.0) that outlines the use cases, governance model, and long-term plans for $LI. • Clarify the foundation’s core objectives: promoting press freedom, protecting human rights, and advancing decentralized governance.

  2. Design a DAO Governance Framework • Draft DAO governance rules, including proposal processes, voting mechanisms, and fund allocation methods. • Ensure token holders’ governance rights, such as the right to propose, vote, and oversee fund allocation.

  3. Improve the Operation Model of Li’s Twitter Account to Achieve Decentralization and Immutability

Goals: • Build an independent account site based on decentralized social protocols to ensure that information cannot be deleted or censored. • Encourage more funded creators to adopt similar protocols, enhancing account security and independence. • Use decentralized protocols to upload news, human rights events, and articles, ensuring that the information cannot be deleted or censored.

Implementation Steps: • Select suitable decentralized social protocols (e.g., Nostr, Lens Protocol, or Bluesky). • Establish an independent site to host Li’s content and integrate it with the chosen social protocols. • Promote use cases of decentralized social protocols to attract more creators to join. • Provide technical support to help creators migrate their content to decentralized networks.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga Whyyoutouzhele (USD)

Berapa nilai Whyyoutouzhele (LI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Whyyoutouzhele (LI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Whyyoutouzhele.

Cek prediksi harga Whyyoutouzhele sekarang!

LI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Whyyoutouzhele (LI)

Memahami tokenomi Whyyoutouzhele (LI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Whyyoutouzhele (LI)

Berapa nilai Whyyoutouzhele (LI) hari ini?
Harga live LI dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LI ke USD saat ini?
Harga LI ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Whyyoutouzhele?
Kapitalisasi pasar LI adalah $ 626.03K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LI?
Suplai beredar LI adalah 999.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LI?
LI mencapai harga ATH sebesar 0.0054183 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LI?
LI mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan LI?
Volume perdagangan 24 jam live LI adalah -- USD.
Akankah harga LI naik lebih tinggi tahun ini?
LI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:14:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Whyyoutouzhele (LI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

