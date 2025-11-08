Harga Woke Chain Hari Ini

Harga live Woke Chain (GOWOKE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOWOKE ke USD saat ini adalah -- per GOWOKE.

Woke Chain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,185, dengan suplai yang beredar 823.95M GOWOKE. Selama 24 jam terakhir, GOWOKE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00140247, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOWOKE bergerak +1.18% dalam satu jam terakhir dan -24.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Woke Chain (GOWOKE)

Kapitalisasi Pasar $ 51.19K$ 51.19K $ 51.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.19K$ 51.19K $ 51.19K Suplai Peredaran 823.95M 823.95M 823.95M Total Suplai 823,945,633.0 823,945,633.0 823,945,633.0

Kapitalisasi Pasar Woke Chain saat ini adalah $ 51.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOWOKE adalah 823.95M, dan total suplainya sebesar 823945633.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.19K.