Berapa harga saat ini dari Wrapped FTN?

Wrapped FTN (WFTN) diperdagangkan pada Rp2728.562463047435000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 18.33% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Wrapped FTN dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Bahamut Ecosystem, WFTN sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif WFTN diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, WFTN mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Wrapped FTN?

Terdapat 49134.531 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat WFTN?

Wrapped FTN saat ini menempati peringkat pasar #11730 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp134066859.07409865000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Wrapped FTN dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 18.33% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Wrapped FTN dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Bahamut Ecosystem, WFTN menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.