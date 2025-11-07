BursaDEX+
Harga live Wrapped stETH hari ini adalah 4,073.98 USD. Lacak informasi harga aktual WSTETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WSTETH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Wrapped stETH hari ini adalah 4,073.98 USD. Lacak informasi harga aktual WSTETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WSTETH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WSTETH

Info Harga WSTETH

Penjelasan WSTETH

Situs Web Resmi WSTETH

Tokenomi WSTETH

Prakiraan Harga WSTETH

Logo Wrapped stETH

Harga Wrapped stETH (WSTETH)

Harga Live 1 WSTETH ke USD:

$4,073.98
-0.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Wrapped stETH (WSTETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:50:21 (UTC+8)

Informasi Harga Wrapped stETH (WSTETH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3,966.0
Low 24 Jam
$ 4,142.06
High 24 Jam

$ 3,966.0
$ 4,142.06
$ 7,256.02
$ 558.54
-0.12%

-0.80%

-13.08%

-13.08%

Harga aktual Wrapped stETH (WSTETH) adalah $4,073.98. Selama 24 jam terakhir, WSTETH diperdagangkan antara low $ 3,966.0 dan high $ 4,142.06, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWSTETH adalah $ 7,256.02, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 558.54.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WSTETH telah berubah sebesar -0.12% selama 1 jam terakhir, -0.80% selama 24 jam, dan -13.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wrapped stETH (WSTETH)

$ 13.44B
--
$ 13.44B
3.30M
3,298,390.001015099
Kapitalisasi Pasar Wrapped stETH saat ini adalah $ 13.44B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WSTETH adalah 3.30M, dan total suplainya sebesar 3298390.001015099. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.44B.

Riwayat Harga Wrapped stETH (WSTETH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped stETH ke USD adalah $ -33.198235010316.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped stETH ke USD adalah $ -994.6976606260.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped stETH ke USD adalah $ -883.4853397900.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped stETH ke USD adalah $ -958.951836166766.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -33.198235010316-0.80%
30 Days$ -994.6976606260-24.41%
60 Hari$ -883.4853397900-21.68%
90 Hari$ -958.951836166766-19.05%

Apa yang dimaksud dengan Wrapped stETH (WSTETH)

wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings.

Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi.

wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Wrapped stETH (WSTETH)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Wrapped stETH (USD)

Berapa nilai Wrapped stETH (WSTETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wrapped stETH (WSTETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped stETH.

Cek prediksi harga Wrapped stETH sekarang!

WSTETH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Wrapped stETH (WSTETH)

Memahami tokenomi Wrapped stETH (WSTETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WSTETH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Wrapped stETH (WSTETH)

Berapa nilai Wrapped stETH (WSTETH) hari ini?
Harga live WSTETH dalam USD adalah 4,073.98 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WSTETH ke USD saat ini?
Harga WSTETH ke USD saat ini adalah $ 4,073.98. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wrapped stETH?
Kapitalisasi pasar WSTETH adalah $ 13.44B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WSTETH?
Suplai beredar WSTETH adalah 3.30M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WSTETH?
WSTETH mencapai harga ATH sebesar 7,256.02 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WSTETH?
WSTETH mencapai harga ATL 558.54 USD.
Berapa volume perdagangan WSTETH?
Volume perdagangan 24 jam live WSTETH adalah -- USD.
Akankah harga WSTETH naik lebih tinggi tahun ini?
WSTETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WSTETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Wrapped stETH (WSTETH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

