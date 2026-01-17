Berapa nilai Wrapped Zano saat ini?

Wrapped Zano saat ini diperdagangkan seharga Rp169363.10461902000, dengan pergerakan harga sebesar -5.19% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WZANO hari ini, naik atau turun?

WZANO telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem.

Seberapa populer Wrapped Zano hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WZANO.

Apa yang membuat Wrapped Zano berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WZANO menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WZANO yang beredar di pasar?

Terdapat 33211.244127532635 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Wrapped Zano sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp195731.01312258000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp161249.90200254000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.