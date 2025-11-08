Harga XMax Hari Ini

Harga live XMax (XMX) hari ini adalah $ 0.00000109, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XMX ke USD saat ini adalah $ 0.00000109 per XMX.

XMax saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,523, dengan suplai yang beredar 27.00B XMX. Selama 24 jam terakhir, XMX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00639084, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XMX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XMax (XMX)

Kapitalisasi Pasar $ 29.52K$ 29.52K $ 29.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.80K$ 32.80K $ 32.80K Suplai Peredaran 27.00B 27.00B 27.00B Total Suplai 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

