Harga XNF Hari Ini

Harga live XNF (XNF) hari ini adalah $ 0.0149385, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XNF ke USD saat ini adalah $ 0.0149385 per XNF.

XNF saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,244.01, dengan suplai yang beredar 618.80K XNF. Selama 24 jam terakhir, XNF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.31, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01119919.

Dalam kinerja jangka pendek, XNF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XNF (XNF)

Kapitalisasi Pasar $ 9.24K$ 9.24K $ 9.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.90K$ 49.90K $ 49.90K Suplai Peredaran 618.80K 618.80K 618.80K Total Suplai 3,340,413.56385301 3,340,413.56385301 3,340,413.56385301

