Harga Yukie Hari Ini

Harga live Yukie (YUKIE) hari ini adalah $ 0.00000692, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YUKIE ke USD saat ini adalah $ 0.00000692 per YUKIE.

Yukie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,914.38, dengan suplai yang beredar 999.55M YUKIE. Selama 24 jam terakhir, YUKIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0006358, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000642.

Dalam kinerja jangka pendek, YUKIE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yukie (YUKIE)

Kapitalisasi Pasar $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Suplai Peredaran 999.55M 999.55M 999.55M Total Suplai 999,548,831.331684 999,548,831.331684 999,548,831.331684

Kapitalisasi Pasar Yukie saat ini adalah $ 6.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YUKIE adalah 999.55M, dan total suplainya sebesar 999548831.331684. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.91K.