BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Zclassic hari ini adalah 0.790424 USD. Lacak informasi harga aktual ZCL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZCL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Zclassic hari ini adalah 0.790424 USD. Lacak informasi harga aktual ZCL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZCL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZCL

Info Harga ZCL

Penjelasan ZCL

Situs Web Resmi ZCL

Tokenomi ZCL

Prakiraan Harga ZCL

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Zclassic

Harga Zclassic (ZCL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZCL ke USD:

$0.790424
$0.790424$0.790424
-26.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Zclassic (ZCL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:00:33 (UTC+8)

Informasi Harga Zclassic (ZCL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.75118
$ 0.75118$ 0.75118
Low 24 Jam
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
High 24 Jam

$ 0.75118
$ 0.75118$ 0.75118

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 230.95
$ 230.95$ 230.95

$ 0.00536518
$ 0.00536518$ 0.00536518

+2.86%

-26.98%

+131.49%

+131.49%

Harga aktual Zclassic (ZCL) adalah $0.790424. Selama 24 jam terakhir, ZCL diperdagangkan antara low $ 0.75118 dan high $ 1.2, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZCL adalah $ 230.95, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00536518.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZCL telah berubah sebesar +2.86% selama 1 jam terakhir, -26.98% selama 24 jam, dan +131.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zclassic (ZCL)

$ 8.18M
$ 8.18M$ 8.18M

--
----

$ 8.18M
$ 8.18M$ 8.18M

10.35M
10.35M 10.35M

10,350,442.62224515
10,350,442.62224515 10,350,442.62224515

Kapitalisasi Pasar Zclassic saat ini adalah $ 8.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZCL adalah 10.35M, dan total suplainya sebesar 10350442.62224515. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.18M.

Riwayat Harga Zclassic (ZCL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Zclassic ke USD adalah $ -0.2921927343570128.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zclassic ke USD adalah $ +55.5667174868.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zclassic ke USD adalah $ +111.6538452347.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zclassic ke USD adalah $ +0.783405690520046702.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.2921927343570128-26.98%
30 Days$ +55.5667174868+7,029.99%
60 Hari$ +111.6538452347+14,125.82%
90 Hari$ +0.783405690520046702+11,162.31%

Apa yang dimaksud dengan Zclassic (ZCL)

Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure.

Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward.

The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Zclassic (ZCL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Zclassic (USD)

Berapa nilai Zclassic (ZCL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zclassic (ZCL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zclassic.

Cek prediksi harga Zclassic sekarang!

ZCL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Zclassic (ZCL)

Memahami tokenomi Zclassic (ZCL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZCL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Zclassic (ZCL)

Berapa nilai Zclassic (ZCL) hari ini?
Harga live ZCL dalam USD adalah 0.790424 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZCL ke USD saat ini?
Harga ZCL ke USD saat ini adalah $ 0.790424. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zclassic?
Kapitalisasi pasar ZCL adalah $ 8.18M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZCL?
Suplai beredar ZCL adalah 10.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZCL?
ZCL mencapai harga ATH sebesar 230.95 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZCL?
ZCL mencapai harga ATL 0.00536518 USD.
Berapa volume perdagangan ZCL?
Volume perdagangan 24 jam live ZCL adalah -- USD.
Akankah harga ZCL naik lebih tinggi tahun ini?
ZCL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZCL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:00:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zclassic (ZCL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,462.98
$101,462.98$101,462.98

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,341.19
$3,341.19$3,341.19

+1.25%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0927
$1.0927$1.0927

+27.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.28
$157.28$157.28

+0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,462.98
$101,462.98$101,462.98

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,341.19
$3,341.19$3,341.19

+1.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.28
$157.28$157.28

+0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2188
$2.2188$2.2188

-0.70%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$966.73
$966.73$966.73

+3.54%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.843
$4.843$4.843

+384.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007780
$0.007780$0.007780

+264.57%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002644
$0.00002644$0.00002644

+145.49%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$12.1994
$12.1994$12.1994

+99.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0969
$0.0969$0.0969

+93.80%