Harga zerescan Hari Ini

Harga live zerescan (ZERESCAN) hari ini adalah $ 0.00000778, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZERESCAN ke USD saat ini adalah $ 0.00000778 per ZERESCAN.

zerescan saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,763.92, dengan suplai yang beredar 998.08M ZERESCAN. Selama 24 jam terakhir, ZERESCAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00029956, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000493.

Dalam kinerja jangka pendek, ZERESCAN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar zerescan (ZERESCAN)

Kapitalisasi Pasar $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Suplai Peredaran 998.08M 998.08M 998.08M Total Suplai 998,078,307.62194 998,078,307.62194 998,078,307.62194

Kapitalisasi Pasar zerescan saat ini adalah $ 7.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZERESCAN adalah 998.08M, dan total suplainya sebesar 998078307.62194. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.76K.