Harga live ZKBase hari ini adalah 0.0001999 USD. Lacak informasi harga aktual ZKB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZKB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZKB

Info Harga ZKB

Penjelasan ZKB

Situs Web Resmi ZKB

Tokenomi ZKB

Prakiraan Harga ZKB

Logo ZKBase

Harga ZKBase (ZKB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZKB ke USD:

$0.0001999
-75.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live ZKBase (ZKB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:30:33 (UTC+8)

Informasi Harga ZKBase (ZKB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00019987
Low 24 Jam
$ 0.0014994
High 24 Jam

$ 0.00019987
$ 0.0014994
$ 11.24
$ 0.00019987
0.00%

-75.00%

-81.82%

-81.82%

Harga aktual ZKBase (ZKB) adalah $0.0001999. Selama 24 jam terakhir, ZKB diperdagangkan antara low $ 0.00019987 dan high $ 0.0014994, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZKB adalah $ 11.24, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00019987.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZKB telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -75.00% selama 24 jam, dan -81.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZKBase (ZKB)

$ 44.67K
--
$ 119.54K
223.45M
598,008,482.8432599
Kapitalisasi Pasar ZKBase saat ini adalah $ 44.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZKB adalah 223.45M, dan total suplainya sebesar 598008482.8432599. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 119.54K.

Riwayat Harga ZKBase (ZKB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ZKBase ke USD adalah $ -0.000599690423795136.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ZKBase ke USD adalah $ -0.0001763960.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ZKBase ke USD adalah $ -0.0001910194.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ZKBase ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000599690423795136-75.00%
30 Days$ -0.0001763960-88.24%
60 Hari$ -0.0001910194-95.55%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan ZKBase (ZKB)

Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time.

ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ZKBase (ZKB)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga ZKBase (USD)

Berapa nilai ZKBase (ZKB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZKBase (ZKB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZKBase.

Cek prediksi harga ZKBase sekarang!

ZKB ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ZKBase (ZKB)

Memahami tokenomi ZKBase (ZKB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZKB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ZKBase (ZKB)

Berapa nilai ZKBase (ZKB) hari ini?
Harga live ZKB dalam USD adalah 0.0001999 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZKB ke USD saat ini?
Harga ZKB ke USD saat ini adalah $ 0.0001999. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZKBase?
Kapitalisasi pasar ZKB adalah $ 44.67K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZKB?
Suplai beredar ZKB adalah 223.45M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZKB?
ZKB mencapai harga ATH sebesar 11.24 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZKB?
ZKB mencapai harga ATL 0.00019987 USD.
Berapa volume perdagangan ZKB?
Volume perdagangan 24 jam live ZKB adalah -- USD.
Akankah harga ZKB naik lebih tinggi tahun ini?
ZKB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZKB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ZKBase (ZKB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

