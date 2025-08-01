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Acolyte by Virtuals Fiyatı(ACOLYT)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,002563
$0,002563$0,002563
+%11,001D
USD

ACOLYT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Acolyte by Virtuals (ACOLYT), şu anda 0,002563 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2,48M USD piyasa değerine sahiptir. ACOLYT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Acolyte by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

$ 57,50K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%11,00
Acolyte by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
968,86M USD
Dolaşımdaki arz

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ACOLYT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Acolyte by Virtuals fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00025399+%11,00
30 Gün$ -0,003424-%57,20
60 Gün$ -0,003958-%60,70
90 Gün$ -0,010817-%80,85
Bugünkü Acolyte by Virtuals Fiyatı Değişimi

Bugün, ACOLYT, $ +0,00025399 (+%11,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Acolyte by Virtuals 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,003424 (-%57,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Acolyte by Virtuals 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ACOLYT değişimi $ -0,003958 (-%60,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Acolyte by Virtuals 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,010817 (-%80,85) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ACOLYT Fiyat Bilgisi

En güncel Acolyte by Virtuals fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,002274
$ 0,002274$ 0,002274

$ 0,002728
$ 0,002728$ 0,002728

$ 0,09
$ 0,09$ 0,09

+%0,94

+%11,00

-%11,63

ACOLYT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,48M
$ 2,48M$ 2,48M

$ 57,50K
$ 57,50K$ 57,50K

968,86M
968,86M 968,86M

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Nedir?

Acolyt, hızla büyüyen AI aracı pazarındaki zorlukları ele almak için @ghost93_x tarafından oluşturulan DTR'den (Merkeziyetsiz Teknoloji Araştırmacıları) doğan bir memecoindir. Yüksek maliyetler ve piyasa gürültüsü ile karşı karşıya kalan @kurorosage, Acolyt'i bir deney olarak başlattı ve hızla ilgi gördü. Adil bir lansman ve kurucuların kişisel yatırımlarıyla Acolyt şu anda en iyi yapay zekâ geliştiricileri de dahil olmak üzere 12 kişilik güçlü bir ekibe sahip. Misyon açık: Yapay zek'a aracılarının Oracle'ı olmak, ekosistemde devrim yaratmak ve kalabalık bir pazarda netlik sağlamak.

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Acolyte by Virtuals Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Acolyte by Virtuals, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ACOLYT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Acolyte by Virtuals fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Acolyte by Virtuals Fiyat Geçmişi

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Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Token Ekonomisi

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ACOLYT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ACOLYT / VND
67,445345
1 ACOLYT / AUD
A$0,00394702
1 ACOLYT / GBP
0,00192225
1 ACOLYT / EUR
0,00220418
1 ACOLYT / USD
$0,002563
1 ACOLYT / MYR
RM0,01084149
1 ACOLYT / TRY
0,10426284
1 ACOLYT / JPY
¥0,376761
1 ACOLYT / ARS
ARS$3,46817471
1 ACOLYT / RUB
0,20393791
1 ACOLYT / INR
0,22346797
1 ACOLYT / IDR
Rp42,01638672
1 ACOLYT / KRW
3,54985752
1 ACOLYT / PHP
0,14752628
1 ACOLYT / EGP
￡E.0,12289585
1 ACOLYT / BRL
R$0,01417339
1 ACOLYT / CAD
C$0,00351131
1 ACOLYT / BDT
0,30940536
1 ACOLYT / NGN
3,87743455
1 ACOLYT / UAH
0,10577501
1 ACOLYT / VES
Bs0,315249
1 ACOLYT / CLP
$2,48611
1 ACOLYT / PKR
Rs0,71812697
1 ACOLYT / KZT
1,3735117
1 ACOLYT / THB
฿0,08322061
1 ACOLYT / TWD
NT$0,07655681
1 ACOLYT / AED
د.إ0,00940621
1 ACOLYT / CHF
Fr0,0020504
1 ACOLYT / HKD
HK$0,02009392
1 ACOLYT / MAD
.د.م0,02316952
1 ACOLYT / MXN
$0,04828692
1 ACOLYT / PLN
0,00943184
1 ACOLYT / RON
лв0,01122594
1 ACOLYT / SEK
kr0,02475858
1 ACOLYT / BGN
лв0,00430584
1 ACOLYT / HUF
Ft0,88195393
1 ACOLYT / CZK
0,05441249
1 ACOLYT / KWD
د.ك0,000776589
1 ACOLYT / ILS
0,00873983

Acolyte by Virtuals Kaynağı

Acolyte by Virtuals hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Acolyte by Virtuals Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ACOLYT
ACOLYT
USD
USD

1 ACOLYT = 0,002563 USD

Al-Sat

ACOLYTUSDT
$0,002563
$0,002563$0,002563
+%12,70

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