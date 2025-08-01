Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Nedir?

Acolyt, hızla büyüyen AI aracı pazarındaki zorlukları ele almak için @ghost93_x tarafından oluşturulan DTR'den (Merkeziyetsiz Teknoloji Araştırmacıları) doğan bir memecoindir. Yüksek maliyetler ve piyasa gürültüsü ile karşı karşıya kalan @kurorosage, Acolyt'i bir deney olarak başlattı ve hızla ilgi gördü. Adil bir lansman ve kurucuların kişisel yatırımlarıyla Acolyt şu anda en iyi yapay zekâ geliştiricileri de dahil olmak üzere 12 kişilik güçlü bir ekibe sahip. Misyon açık: Yapay zek'a aracılarının Oracle'ı olmak, ekosistemde devrim yaratmak ve kalabalık bir pazarda netlik sağlamak.

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Acolyte by Virtuals Fiyat Geleceği Tahmini

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Acolyte by Virtuals Fiyat Geçmişi

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Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Token Ekonomisi

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ACOLYT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ACOLYT / VND ₫ 67,445345 1 ACOLYT / AUD A$ 0,00394702 1 ACOLYT / GBP ￡ 0,00192225 1 ACOLYT / EUR € 0,00220418 1 ACOLYT / USD $ 0,002563 1 ACOLYT / MYR RM 0,01084149 1 ACOLYT / TRY ₺ 0,10426284 1 ACOLYT / JPY ¥ 0,376761 1 ACOLYT / ARS ARS$ 3,46817471 1 ACOLYT / RUB ₽ 0,20393791 1 ACOLYT / INR ₹ 0,22346797 1 ACOLYT / IDR Rp 42,01638672 1 ACOLYT / KRW ₩ 3,54985752 1 ACOLYT / PHP ₱ 0,14752628 1 ACOLYT / EGP ￡E. 0,12289585 1 ACOLYT / BRL R$ 0,01417339 1 ACOLYT / CAD C$ 0,00351131 1 ACOLYT / BDT ৳ 0,30940536 1 ACOLYT / NGN ₦ 3,87743455 1 ACOLYT / UAH ₴ 0,10577501 1 ACOLYT / VES Bs 0,315249 1 ACOLYT / CLP $ 2,48611 1 ACOLYT / PKR Rs 0,71812697 1 ACOLYT / KZT ₸ 1,3735117 1 ACOLYT / THB ฿ 0,08322061 1 ACOLYT / TWD NT$ 0,07655681 1 ACOLYT / AED د.إ 0,00940621 1 ACOLYT / CHF Fr 0,0020504 1 ACOLYT / HKD HK$ 0,02009392 1 ACOLYT / MAD .د.م 0,02316952 1 ACOLYT / MXN $ 0,04828692 1 ACOLYT / PLN zł 0,00943184 1 ACOLYT / RON лв 0,01122594 1 ACOLYT / SEK kr 0,02475858 1 ACOLYT / BGN лв 0,00430584 1 ACOLYT / HUF Ft 0,88195393 1 ACOLYT / CZK Kč 0,05441249 1 ACOLYT / KWD د.ك 0,000776589 1 ACOLYT / ILS ₪ 0,00873983

Acolyte by Virtuals Kaynağı

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