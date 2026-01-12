Bugünkü rainbowfish Fiyatı

Bugünkü rainbowfish (FISH) fiyatı $ 0,005504 olup, son 24 saatte % 26,05 değişim gösterdi. Mevcut FISH / USD dönüşüm oranı FISH başına $ 0,005504 şeklindedir.

rainbowfish, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FISH şeklindedir. Son 24 saat içinde FISH, $ 0,004968 (en düşük) ile $ 0,008528 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FISH, son bir saatte -%3,38 ve son 7 günde +%175,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,78K seviyesine ulaştı.

rainbowfish (FISH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,78K$ 54,78K $ 54,78K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

