Harga 4TRUMP Hari Ini

Harga live 4TRUMP (4WIN) hari ini adalah $ 0.00041264, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 4WIN ke USD saat ini adalah $ 0.00041264 per 4WIN.

4TRUMP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,412.83, dengan suplai yang beredar 47.05M 4WIN. Selama 24 jam terakhir, 4WIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.14474, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00023574.

Dalam kinerja jangka pendek, 4WIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 4TRUMP (4WIN)

Kapitalisasi Pasar $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K Suplai Peredaran 47.05M 47.05M 47.05M Total Suplai 47,045,616.309749 47,045,616.309749 47,045,616.309749

Kapitalisasi Pasar 4TRUMP saat ini adalah $ 19.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 4WIN adalah 47.05M, dan total suplainya sebesar 47045616.309749. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.41K.