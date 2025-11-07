BursaDEX+
Harga live alon hari ini adalah 0.002939 USD. Lacak informasi harga aktual ALON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga alon(ALON)

Harga Live 1 ALON ke USD:

$0.002939
$0.002939
-0.30%1D
USD
Grafik Harga Live alon (ALON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:05:43 (UTC+8)

Informasi Harga alon (ALON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002875
$ 0.002875
Low 24 Jam
$ 0.003059
$ 0.003059
High 24 Jam

$ 0.002875
$ 0.002875

$ 0.003059
$ 0.003059

$ 0.15167328896571672
$ 0.15167328896571672

$ 0.000027284507649472
$ 0.000027284507649472

+0.10%

-0.30%

+7.65%

+7.65%

Harga aktual alon (ALON) adalah $ 0.002939. Selama 24 jam terakhir, ALON diperdagangkan antara low $ 0.002875 dan high $ 0.003059, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALON adalah $ 0.15167328896571672, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000027284507649472.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALON telah berubah sebesar +0.10% selama 1 jam terakhir, -0.30% selama 24 jam, dan +7.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar alon (ALON)

No.1604

$ 2.93M
$ 2.93M

$ 56.94K
$ 56.94K

$ 2.93M
$ 2.93M

997.96M
997.96M

997,961,742
997,961,742

SOL

Kapitalisasi Pasar alon saat ini adalah $ 2.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.94K. Suplai beredar ALON adalah 997.96M, dan total suplainya sebesar 997961742. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.93M.

Riwayat Harga alon (ALON) USD

Pantau perubahan harga alon untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000884-0.30%
30 Days$ -0.002099-41.67%
60 Hari$ -0.002587-46.82%
90 Hari$ -0.00237-44.65%
Perubahan Harga alon Hari Ini

Hari ini, ALON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000884 (-0.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga alon 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002099 (-41.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga alon 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ALON terlihat mengalami perubahan $ -0.002587 (-46.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga alon 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00237 (-44.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari alon (ALON)?

Lihat halaman Riwayat Harga alon sekarang.

Apa yang dimaksud dengan alon (ALON)

Official alon community token Co-founder of pumpfun turned CTO leader.

alon tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi alon Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ALON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang alon di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli alon dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga alon (USD)

Berapa nilai alon (ALON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda alon (ALON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk alon.

Cek prediksi harga alon sekarang!

Tokenomi alon (ALON)

Memahami tokenomi alon (ALON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALON sekarang!

Cara membeli alon (ALON)

Ingin mengetahui cara membeli alon? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli alon di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ALON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya alon

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alon, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang alon

Berapa nilai alon (ALON) hari ini?
Harga live ALON dalam USD adalah 0.002939 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALON ke USD saat ini?
Harga ALON ke USD saat ini adalah $ 0.002939. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar alon?
Kapitalisasi pasar ALON adalah $ 2.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALON?
Suplai beredar ALON adalah 997.96M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALON?
ALON mencapai harga ATH sebesar 0.15167328896571672 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALON?
ALON mencapai harga ATL 0.000027284507649472 USD.
Berapa volume perdagangan ALON?
Volume perdagangan 24 jam live ALON adalah $ 56.94K USD.
Akankah harga ALON naik lebih tinggi tahun ini?
ALON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting alon (ALON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

