Tabel Konversi ASTAR ke Rial Yaman

Tabel Konversi ASTR ke YER

Tabel Konversi YER ke ASTR

  • 1 ASTR
    1.23 YER
  • 5 ASTR
    6.14 YER
  • 10 ASTR
    12.28 YER
  • 50 ASTR
    61.41 YER
  • 100 ASTR
    122.82 YER
  • 1,000 ASTR
    1,228.23 YER
  • 5,000 ASTR
    6,141.16 YER
  • 10,000 ASTR
    12,282.32 YER
  • 1 YER
    0.8141 ASTR
  • 5 YER
    4.0708 ASTR
  • 10 YER
    8.141 ASTR
  • 50 YER
    40.70 ASTR
  • 100 YER
    81.41 ASTR
  • 1,000 YER
    814.1 ASTR
  • 5,000 YER
    4,070 ASTR
  • 10,000 YER
    8,141 ASTR

Harga dan Statistik Pasar ASTAR dalam Rial Yaman

ASTAR (ASTR) saat ini diperdagangkan seharga ﷼‎ 1.23 YER , yang mencerminkan perubahan 0.03% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼‎12.72M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼‎10.65B YER. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ASTAR Harga khusus dari kami.

2.08T YER

Suplai Peredaran

12.72M

Volume Trading 24 Jam

10.65B YER

Kapitalisasi Pasar

0.03%

Perubahan Harga (1 Hari)

﷼ 0.005144

High 24 Jam

﷼ 0.00506

Low 24 Jam

Grafik tren ASTR ke YER di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ASTAR terhadap YER. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ASTAR saat ini.

Ringkasan Konversi ASTR ke YER

Per | 1 ASTR = 1.23 YER | 1 YER = 0.8141 ASTR

  • Kurs untuk 1 ASTR ke YER hari ini adalah 1.23 YER.

  • Pembelian 5 ASTR akan dikenai biaya 6.14 YER, sedangkan 10 ASTR memiliki nilai 12.28 YER.

  • 1 YER dapat di-trade dengan 0.8141 ASTR.

  • 50 YER dapat dikonversi ke 40.70 ASTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 ASTR ke YER telah berubah sebesar +1.60% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.03%, sehingga mencapai high senilai 1.23 YER dan low senilai 1.21 YER.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 ASTR adalah 1.21 YER yang menunjukkan perubahan +1.89% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, ASTR telah berubah sebesar -0.766271 YER, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -38.53% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga ASTR ke YER

Dalam 24 jam terakhir, ASTAR (ASTR) telah berfluktuasi antara 1.21 YER dan 1.23 YER, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.19 YER dan high 1.27 YER. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ASTR ke YER secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
High﷼ 0﷼ 0﷼ 0﷼ 0
Low﷼ 0﷼ 0﷼ 0﷼ 0
Rata-rata﷼ 0﷼ 0﷼ 0﷼ 0
Volatilitas+1.65%+6.40%+14.09%+60.80%
Perubahan+0.90%+1.62%+2.11%-38.19%

Prakiraan Harga ASTAR dalam YER untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga ASTAR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ASTR ke YER untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga ASTR untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, ASTAR dapat mencapai sekitar ﷼‎1.29 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga ASTR untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, ASTR mungkin naik menjadi sekitar ﷼‎1.49 YER, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ASTAR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan ASTAR

Ringkasan Rial Yaman

Statistik Pasar ASTR ke YER

﷼ 1.22297681288346624
﷼ 1.22297681288346624﷼ 1.22297681288346624

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8,711,134,327

ASTAR

Kurs ASTR ke YER Saat Ini

Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah ﷼ 1.22297681288346624, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke YER saat ini adalah ﷼ 1.22297681288346624 per ASTR.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Rial Yaman adalah mata uang nasional resmi Yaman, sebuah negara yang terletak di bagian barat daya Asia. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "YR" dan diterbitkan oleh Bank Sentral Yaman. Rial Yaman memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut dan digunakan dalam transaksi keuangan sehari-hari, termasuk pembayaran barang dan jasa, serta dalam perdagangan internasional negara itu.

Rial Yaman dibagi menjadi satuan-satuan kecil yang disebut "fils"; namun, akibat inflasi, satuan-satuan kecil ini jarang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Meskipun Rial Yaman merupakan mata uang yang secara resmi diakui, tidak jarang mata uang lain, seperti Dolar AS dan Riyal Saudi, juga digunakan di Yaman, terutama dalam transaksi besar dan di beberapa wilayah tertentu di negara tersebut.

Seperti halnya banyak mata uang lain, nilai Rial Yaman mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor, antara lain inflasi, stabilitas ekonomi, dan peristiwa politik. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi nilai mata uang baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, fluktuasi tersebut dapat memengaruhi daya beli Rial Yaman, sementara secara eksternal, fluktuasi tersebut dapat memengaruhi nilai tukar Rial terhadap mata uang lain.

Selama bertahun-tahun, Rial Yaman telah menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Namun, mata uang ini tetap menjadi komponen utama dalam perekonomian Yaman dan terus digunakan sebagai sarana pertukaran utama di negara tersebut. Pemerintah dan Bank Sentral Yaman memegang peranan penting dalam mengelola mata uang ini serta melaksanakan kebijakan moneter yang dirancang untuk menjaga stabilitasnya.

Dalam lanskap keuangan global, Rial Yaman tidak begitu dikenal atau diperdagangkan secara luas dibandingkan dengan beberapa mata uang lain. Namun demikian, mata uang ini tetap merupakan bagian penting dari ekonomi global, mewakili aktivitas ekonomi Yaman, salah satu peradaban tertua di dunia.

Sebagai kesimpulan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Rial Yaman tetap merupakan elemen krusial dalam struktur ekonomi Yaman. Nilainya, baik di dalam Yaman maupun di kancah internasional, mencerminkan kondisi dan prospek ekonomi negara tersebut. Seiring Yaman terus menavigasi perjalanan ekonominya, Rial Yaman pasti akan terus memainkan peran sentral.

Pasangan Perdagangan ASTR yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
ASTR/USDT
ASTR/USDT
0.00Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ASTR, yang mencakup pasar tempat ASTAR dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ASTR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
ASTRUSDT
ASTRUSDTPerpetual
--Trade

Jelajahi pasangan perdagangan Futures ASTR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ASTAR untuk perdagangan strategis.

Beli ASTAR dengan YER dalam 3 Langkah Mudah

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ASTR dan YER dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

ASTAR (ASTR) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga ASTAR

  • Harga Saat Ini (USD): $0.005142
  • Perubahan 7 Hari: ‎+1.60%
  • Tren 30 Hari: ‎+1.89%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari ASTR, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ASTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke YER, harga USD ASTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ASTR] [ASTR ke USD]

Rial Yaman (YER) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (YER/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena ASTR biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam YER vs. USD memengaruhi kurs ASTR ke YER.
  • YER yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ASTR yang sama.
  • YER yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs ASTR ke YER?

Kurs antara ASTAR (ASTR) dan Rial Yaman (YER) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ASTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ASTR ke YER. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit YER memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal YER

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan YER. Ketika YER melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ASTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti ASTAR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ASTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke YER.

Konversikan ASTR ke YER Seketika

Gunakan konverter ASTR ke YER kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs ASTR ke YER di Indonesia?

    Kurs ASTR ke YER di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ASTR (sering kali dalam YER) yang dikonversi ke YER menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs ASTR ke YER sering berubah di Indonesia?

    Kurs ASTR ke YER sering berubah karena ASTR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs ASTR ke YER di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs ASTR ke YER dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs ASTR ke YER mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ASTR ke YER atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ASTR ke YER dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren ASTR terhadap YER seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ASTR ke YER di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan YER, sehingga memengaruhi kurs meskipun ASTR tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ASTR ke YER?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ASTR ke YER.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs ASTR ke YER dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs ASTR keYER wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs ASTR ke YER sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ASTR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi ASTR ke YER dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga ASTR ke YER target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ASTR dan YER di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ASTR dan YER.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi ASTR ke YER dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ASTR dan YER. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah ASTR ke YER merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga ASTR dalam YER atau stablecoin. ASTR ke YER berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs ASTR ke YER selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. YER dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs ASTR ke YER yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.