Harga live Based Pepe hari ini adalah 0.00000000887 USD. Lacak informasi harga aktual BASEDPEPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BASEDPEPE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BASEDPEPE

Info Harga BASEDPEPE

Penjelasan BASEDPEPE

Whitepaper BASEDPEPE

Situs Web Resmi BASEDPEPE

Tokenomi BASEDPEPE

Prakiraan Harga BASEDPEPE

Riwayat BASEDPEPE

Panduan Membeli BASEDPEPE

Konverter BASEDPEPE ke Mata Uang Fiat

Logo Based Pepe

Harga Based Pepe(BASEDPEPE)

Harga Live 1 BASEDPEPE ke USD:

$0.00000000887
$0.00000000887
+6.86%1D
USD
Grafik Harga Live Based Pepe (BASEDPEPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:17 (UTC+8)

Informasi Harga Based Pepe (BASEDPEPE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000000791
$ 0.00000000791
Low 24 Jam
$ 0.0000000103
$ 0.0000000103
High 24 Jam

$ 0.00000000791
$ 0.00000000791

$ 0.0000000103
$ 0.0000000103

$ 0.000002677225006632
$ 0.000002677225006632

$ 0.000000000091127145
$ 0.000000000091127145

-0.68%

+6.86%

-34.30%

-34.30%

Harga aktual Based Pepe (BASEDPEPE) adalah $ 0.00000000887. Selama 24 jam terakhir, BASEDPEPE diperdagangkan antara low $ 0.00000000791 dan high $ 0.0000000103, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBASEDPEPE adalah $ 0.000002677225006632, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000091127145.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BASEDPEPE telah berubah sebesar -0.68% selama 1 jam terakhir, +6.86% selama 24 jam, dan -34.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Based Pepe (BASEDPEPE)

No.4736

$ 0.00
$ 0.00

$ 8.28K
$ 8.28K

$ 3.73M
$ 3.73M

0.00
0.00

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000

0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar Based Pepe saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.28K. Suplai beredar BASEDPEPE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 420690000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.73M.

Riwayat Harga Based Pepe (BASEDPEPE) USD

Pantau perubahan harga Based Pepe untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000005694+6.86%
30 Days$ -0.00000001277-59.02%
60 Hari$ -0.00000001326-59.92%
90 Hari$ -0.00000003183-78.21%
Perubahan Harga Based Pepe Hari Ini

Hari ini, BASEDPEPE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000005694 (+6.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Based Pepe 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000001277 (-59.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Based Pepe 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BASEDPEPE terlihat mengalami perubahan $ -0.00000001326 (-59.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Based Pepe 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000003183 (-78.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Based Pepe (BASEDPEPE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Based Pepe sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Based Pepe (BASEDPEPE)

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Based Pepe tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Based Pepe Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BASEDPEPE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Based Pepe di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Based Pepe dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Based Pepe (USD)

Berapa nilai Based Pepe (BASEDPEPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Based Pepe (BASEDPEPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Based Pepe.

Cek prediksi harga Based Pepe sekarang!

Tokenomi Based Pepe (BASEDPEPE)

Memahami tokenomi Based Pepe (BASEDPEPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BASEDPEPE sekarang!

Cara membeli Based Pepe (BASEDPEPE)

Ingin mengetahui cara membeli Based Pepe? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Based Pepe di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BASEDPEPE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Based Pepe

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Based Pepe, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Based Pepe
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Based Pepe

Berapa nilai Based Pepe (BASEDPEPE) hari ini?
Harga live BASEDPEPE dalam USD adalah 0.00000000887 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BASEDPEPE ke USD saat ini?
Harga BASEDPEPE ke USD saat ini adalah $ 0.00000000887. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Based Pepe?
Kapitalisasi pasar BASEDPEPE adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BASEDPEPE?
Suplai beredar BASEDPEPE adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BASEDPEPE?
BASEDPEPE mencapai harga ATH sebesar 0.000002677225006632 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BASEDPEPE?
BASEDPEPE mencapai harga ATL 0.000000000091127145 USD.
Berapa volume perdagangan BASEDPEPE?
Volume perdagangan 24 jam live BASEDPEPE adalah $ 8.28K USD.
Akankah harga BASEDPEPE naik lebih tinggi tahun ini?
BASEDPEPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BASEDPEPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Based Pepe (BASEDPEPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 BASEDPEPE = 0.0000 USD

Perdagangkan BASEDPEPE

BASEDPEPE/USDT
$0.00000000887
$0.00000000887
+6.86%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,402.46

$3,312.94

$154.96

$1.0475

$1.0003

$101,402.46

$3,312.94

$154.96

$2.2105

$1.0127

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.0332

$0.0004026

$0.012596

$4.024

$0.007397

$0.002001

$0.0000002273

