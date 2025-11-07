Apa yang dimaksud dengan BENDOG (BENDOG)

The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG. The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG.

BENDOG tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BENDOG Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BENDOG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang BENDOG di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BENDOG dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BENDOG (USD)

Berapa nilai BENDOG (BENDOG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BENDOG (BENDOG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BENDOG.

Cek prediksi harga BENDOG sekarang!

Tokenomi BENDOG (BENDOG)

Memahami tokenomi BENDOG (BENDOG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BENDOG sekarang!

Cara membeli BENDOG (BENDOG)

Ingin mengetahui cara membeli BENDOG? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BENDOG di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BENDOG ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BENDOG

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BENDOG, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BENDOG Berapa nilai BENDOG (BENDOG) hari ini? Harga live BENDOG dalam USD adalah 0.000217 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BENDOG ke USD saat ini? $ 0.000217 . Cobalah Harga BENDOG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BENDOG? Kapitalisasi pasar BENDOG adalah $ 216.95K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BENDOG? Suplai beredar BENDOG adalah 999.78M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BENDOG? BENDOG mencapai harga ATH sebesar 0.0752899628517692 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BENDOG? BENDOG mencapai harga ATL 0.000214236595006247 USD . Berapa volume perdagangan BENDOG? Volume perdagangan 24 jam live BENDOG adalah $ 110.79 USD . Akankah harga BENDOG naik lebih tinggi tahun ini? BENDOG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BENDOG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BENDOG (BENDOG)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi