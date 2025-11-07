Apa yang dimaksud dengan Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Broak on Base Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BROAK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Broak on Base di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Broak on Base dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Broak on Base (USD)

Berapa nilai Broak on Base (BROAK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Broak on Base (BROAK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Broak on Base.

Cek prediksi harga Broak on Base sekarang!

Tokenomi Broak on Base (BROAK)

Memahami tokenomi Broak on Base (BROAK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BROAK sekarang!

Cara membeli Broak on Base (BROAK)

Ingin mengetahui cara membeli Broak on Base? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Broak on Base di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BROAK ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Broak on Base

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Broak on Base, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Broak on Base Berapa nilai Broak on Base (BROAK) hari ini? Harga live BROAK dalam USD adalah 0.000537 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BROAK ke USD saat ini? $ 0.000537 . Cobalah Harga BROAK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Broak on Base? Kapitalisasi pasar BROAK adalah $ 332.16K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BROAK? Suplai beredar BROAK adalah 618.54M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BROAK? BROAK mencapai harga ATH sebesar 0.013834281736984748 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BROAK? BROAK mencapai harga ATL 0.00037184903730048 USD . Berapa volume perdagangan BROAK? Volume perdagangan 24 jam live BROAK adalah $ 34.02K USD . Akankah harga BROAK naik lebih tinggi tahun ini? BROAK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BROAK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Broak on Base (BROAK)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

