Harga live Broak on Base hari ini adalah 0.000537 USD. Lacak informasi harga aktual BROAK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BROAK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Broak on Base(BROAK)

Harga Live 1 BROAK ke USD:

$0.000538
-0.73%1D
USD
Grafik Harga Live Broak on Base (BROAK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:17:39 (UTC+8)

Informasi Harga Broak on Base (BROAK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00053
Low 24 Jam
$ 0.000592
High 24 Jam

$ 0.00053
$ 0.000592
$ 0.013834281736984748
$ 0.00037184903730048
-0.74%

-0.73%

-25.32%

-25.32%

Harga aktual Broak on Base (BROAK) adalah $ 0.000537. Selama 24 jam terakhir, BROAK diperdagangkan antara low $ 0.00053 dan high $ 0.000592, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBROAK adalah $ 0.013834281736984748, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00037184903730048.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BROAK telah berubah sebesar -0.74% selama 1 jam terakhir, -0.73% selama 24 jam, dan -25.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Broak on Base (BROAK)

No.2619

$ 332.16K
$ 34.02K
$ 370.53K
618.54M
690,000,000
690,000,000
89.64%

BASE

Kapitalisasi Pasar Broak on Base saat ini adalah $ 332.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 34.02K. Suplai beredar BROAK adalah 618.54M, dan total suplainya sebesar 690000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 370.53K.

Riwayat Harga Broak on Base (BROAK) USD

Pantau perubahan harga Broak on Base untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000396-0.73%
30 Days$ -0.000848-61.23%
60 Hari$ -0.001324-71.15%
90 Hari$ -0.003203-85.65%
Perubahan Harga Broak on Base Hari Ini

Hari ini, BROAK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000396 (-0.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Broak on Base 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000848 (-61.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Broak on Base 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BROAK terlihat mengalami perubahan $ -0.001324 (-71.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Broak on Base 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003203 (-85.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Broak on Base (BROAK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Broak on Base sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Broak on Base Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BROAK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Broak on Base di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Broak on Base dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Broak on Base (USD)

Berapa nilai Broak on Base (BROAK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Broak on Base (BROAK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Broak on Base.

Cek prediksi harga Broak on Base sekarang!

Tokenomi Broak on Base (BROAK)

Memahami tokenomi Broak on Base (BROAK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BROAK sekarang!

Cara membeli Broak on Base (BROAK)

Ingin mengetahui cara membeli Broak on Base? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Broak on Base di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BROAK ke Mata Uang Lokal

1 Broak on Base(BROAK) ke VND
Sumber Daya Broak on Base

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Broak on Base, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Broak on Base
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Broak on Base

Berapa nilai Broak on Base (BROAK) hari ini?
Harga live BROAK dalam USD adalah 0.000537 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BROAK ke USD saat ini?
Harga BROAK ke USD saat ini adalah $ 0.000537. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Broak on Base?
Kapitalisasi pasar BROAK adalah $ 332.16K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BROAK?
Suplai beredar BROAK adalah 618.54M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BROAK?
BROAK mencapai harga ATH sebesar 0.013834281736984748 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BROAK?
BROAK mencapai harga ATL 0.00037184903730048 USD.
Berapa volume perdagangan BROAK?
Volume perdagangan 24 jam live BROAK adalah $ 34.02K USD.
Akankah harga BROAK naik lebih tinggi tahun ini?
BROAK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BROAK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Broak on Base (BROAK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

