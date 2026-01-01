Harga B Hari Ini

Harga live B (BSOL) hari ini adalah $ 0.0003666, dengan perubahan 16.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BSOL ke USD saat ini adalah $ 0.0003666 per BSOL.

B saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BSOL. Selama 24 jam terakhir, BSOL diperdagangkan antara $ 0.0003218 (low) dan $ 0.000763 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BSOL bergerak -6.25% dalam satu jam terakhir dan -63.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 57.63K.

Informasi Pasar B (BSOL)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 57.63K$ 57.63K $ 57.63K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

