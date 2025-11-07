BursaDEX+
Harga live Boundless Network hari ini adalah 0.00017 USD. Lacak informasi harga aktual BUN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Boundless Network(BUN)

Harga Live 1 BUN ke USD:

$0.00017
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Boundless Network (BUN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:18:40 (UTC+8)

Informasi Harga Boundless Network (BUN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000142
Low 24 Jam
$ 0.00017
High 24 Jam

$ 0.000142
$ 0.00017
$ 0.00301676607760159
$ 0.000130388141631612
0.00%

0.00%

-42.38%

-42.38%

Harga aktual Boundless Network (BUN) adalah $ 0.00017. Selama 24 jam terakhir, BUN diperdagangkan antara low $ 0.000142 dan high $ 0.00017, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBUN adalah $ 0.00301676607760159, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000130388141631612.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BUN telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -42.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Boundless Network (BUN)

No.3838

$ 0.00
$ 123.00
$ 170.00K
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Boundless Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 123.00. Suplai beredar BUN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 170.00K.

Riwayat Harga Boundless Network (BUN) USD

Pantau perubahan harga Boundless Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.000127-42.77%
60 Hari$ -0.000211-55.39%
90 Hari$ -0.000355-67.62%
Perubahan Harga Boundless Network Hari Ini

Hari ini, BUN tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Boundless Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000127 (-42.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Boundless Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BUN terlihat mengalami perubahan $ -0.000211 (-55.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Boundless Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000355 (-67.62%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Boundless Network (BUN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Boundless Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Boundless Network (BUN)

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

Boundless Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Boundless Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BUN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Boundless Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Boundless Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Boundless Network (USD)

Berapa nilai Boundless Network (BUN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Boundless Network (BUN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boundless Network.

Cek prediksi harga Boundless Network sekarang!

Tokenomi Boundless Network (BUN)

Memahami tokenomi Boundless Network (BUN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUN sekarang!

Cara membeli Boundless Network (BUN)

Ingin mengetahui cara membeli Boundless Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Boundless Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BUN ke Mata Uang Lokal

1 Boundless Network(BUN) ke VND
4.47355
1 Boundless Network(BUN) ke AUD
A$0.0002618
1 Boundless Network(BUN) ke GBP
0.0001292
1 Boundless Network(BUN) ke EUR
0.0001462
1 Boundless Network(BUN) ke USD
$0.00017
1 Boundless Network(BUN) ke MYR
RM0.0007106
1 Boundless Network(BUN) ke TRY
0.007157
1 Boundless Network(BUN) ke JPY
¥0.02601
1 Boundless Network(BUN) ke ARS
ARS$0.2467329
1 Boundless Network(BUN) ke RUB
0.0138108
1 Boundless Network(BUN) ke INR
0.0150722
1 Boundless Network(BUN) ke IDR
Rp2.8333322
1 Boundless Network(BUN) ke PHP
0.0100283
1 Boundless Network(BUN) ke EGP
￡E.0.008041
1 Boundless Network(BUN) ke BRL
R$0.0009095
1 Boundless Network(BUN) ke CAD
C$0.0002397
1 Boundless Network(BUN) ke BDT
0.0207417
1 Boundless Network(BUN) ke NGN
0.2446028
1 Boundless Network(BUN) ke COP
$0.6513397
1 Boundless Network(BUN) ke ZAR
R.0.0029529
1 Boundless Network(BUN) ke UAH
0.0071502
1 Boundless Network(BUN) ke TZS
T.Sh.0.41769
1 Boundless Network(BUN) ke VES
Bs0.03791
1 Boundless Network(BUN) ke CLP
$0.16014
1 Boundless Network(BUN) ke PKR
Rs0.0480488
1 Boundless Network(BUN) ke KZT
0.0894251
1 Boundless Network(BUN) ke THB
฿0.005508
1 Boundless Network(BUN) ke TWD
NT$0.0052666
1 Boundless Network(BUN) ke AED
د.إ0.0006239
1 Boundless Network(BUN) ke CHF
Fr0.000136
1 Boundless Network(BUN) ke HKD
HK$0.0013209
1 Boundless Network(BUN) ke AMD
֏0.065008
1 Boundless Network(BUN) ke MAD
.د.م0.0015827
1 Boundless Network(BUN) ke MXN
$0.0031569
1 Boundless Network(BUN) ke SAR
ريال0.0006375
1 Boundless Network(BUN) ke ETB
Br0.0260933
1 Boundless Network(BUN) ke KES
KSh0.0219538
1 Boundless Network(BUN) ke JOD
د.أ0.00012053
1 Boundless Network(BUN) ke PLN
0.0006256
1 Boundless Network(BUN) ke RON
лв0.000748
1 Boundless Network(BUN) ke SEK
kr0.0016252
1 Boundless Network(BUN) ke BGN
лв0.0002873
1 Boundless Network(BUN) ke HUF
Ft0.0568361
1 Boundless Network(BUN) ke CZK
0.0035819
1 Boundless Network(BUN) ke KWD
د.ك0.00005202
1 Boundless Network(BUN) ke ILS
0.0005559
1 Boundless Network(BUN) ke BOB
Bs0.001173
1 Boundless Network(BUN) ke AZN
0.000289
1 Boundless Network(BUN) ke TJS
SM0.0015674
1 Boundless Network(BUN) ke GEL
0.0004607
1 Boundless Network(BUN) ke AOA
Kz0.155108
1 Boundless Network(BUN) ke BHD
.د.ب0.00006392
1 Boundless Network(BUN) ke BMD
$0.00017
1 Boundless Network(BUN) ke DKK
kr0.0010982
1 Boundless Network(BUN) ke HNL
L0.0044676
1 Boundless Network(BUN) ke MUR
0.00782
1 Boundless Network(BUN) ke NAD
$0.0029529
1 Boundless Network(BUN) ke NOK
kr0.001734
1 Boundless Network(BUN) ke NZD
$0.0003009
1 Boundless Network(BUN) ke PAB
B/.0.00017
1 Boundless Network(BUN) ke PGK
K0.0007259
1 Boundless Network(BUN) ke QAR
ر.ق0.0006188
1 Boundless Network(BUN) ke RSD
дин.0.017255
1 Boundless Network(BUN) ke UZS
soʻm2.0238092
1 Boundless Network(BUN) ke ALL
L0.0142579
1 Boundless Network(BUN) ke ANG
ƒ0.0003043
1 Boundless Network(BUN) ke AWG
ƒ0.000306
1 Boundless Network(BUN) ke BBD
$0.00034
1 Boundless Network(BUN) ke BAM
KM0.0002873
1 Boundless Network(BUN) ke BIF
Fr0.50133
1 Boundless Network(BUN) ke BND
$0.000221
1 Boundless Network(BUN) ke BSD
$0.00017
1 Boundless Network(BUN) ke JMD
$0.0272595
1 Boundless Network(BUN) ke KHR
0.6827302
1 Boundless Network(BUN) ke KMF
Fr0.07259
1 Boundless Network(BUN) ke LAK
3.6956521
1 Boundless Network(BUN) ke LKR
රු0.0518279
1 Boundless Network(BUN) ke MDL
L0.0029087
1 Boundless Network(BUN) ke MGA
Ar0.765765
1 Boundless Network(BUN) ke MOP
P0.00136
1 Boundless Network(BUN) ke MVR
0.002618
1 Boundless Network(BUN) ke MWK
MK0.294627
1 Boundless Network(BUN) ke MZN
MT0.0108715
1 Boundless Network(BUN) ke NPR
रु0.024089
1 Boundless Network(BUN) ke PYG
1.20564
1 Boundless Network(BUN) ke RWF
Fr0.24701
1 Boundless Network(BUN) ke SBD
$0.0013974
1 Boundless Network(BUN) ke SCR
0.0023681
1 Boundless Network(BUN) ke SRD
$0.006545
1 Boundless Network(BUN) ke SVC
$0.0014858
1 Boundless Network(BUN) ke SZL
L0.0029495
1 Boundless Network(BUN) ke TMT
m0.000595
1 Boundless Network(BUN) ke TND
د.ت0.00050303
1 Boundless Network(BUN) ke TTD
$0.0011509
1 Boundless Network(BUN) ke UGX
Sh0.59432
1 Boundless Network(BUN) ke XAF
Fr0.09656
1 Boundless Network(BUN) ke XCD
$0.000459
1 Boundless Network(BUN) ke XOF
Fr0.09656
1 Boundless Network(BUN) ke XPF
Fr0.01751
1 Boundless Network(BUN) ke BWP
P0.0022865
1 Boundless Network(BUN) ke BZD
$0.0003417
1 Boundless Network(BUN) ke CVE
$0.0162928
1 Boundless Network(BUN) ke DJF
Fr0.03026
1 Boundless Network(BUN) ke DOP
$0.010931
1 Boundless Network(BUN) ke DZD
د.ج0.0221782
1 Boundless Network(BUN) ke FJD
$0.0003876
1 Boundless Network(BUN) ke GNF
Fr1.47815
1 Boundless Network(BUN) ke GTQ
Q0.0013022
1 Boundless Network(BUN) ke GYD
$0.0355572
1 Boundless Network(BUN) ke ISK
kr0.02142

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Boundless Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Boundless Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Boundless Network

Berapa nilai Boundless Network (BUN) hari ini?
Harga live BUN dalam USD adalah 0.00017 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BUN ke USD saat ini?
Harga BUN ke USD saat ini adalah $ 0.00017. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Boundless Network?
Kapitalisasi pasar BUN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BUN?
Suplai beredar BUN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BUN?
BUN mencapai harga ATH sebesar 0.00301676607760159 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BUN?
BUN mencapai harga ATL 0.000130388141631612 USD.
Berapa volume perdagangan BUN?
Volume perdagangan 24 jam live BUN adalah $ 123.00 USD.
Akankah harga BUN naik lebih tinggi tahun ini?
BUN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

