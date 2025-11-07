BursaDEX+
Harga live DeepBrain Chain hari ini adalah 0.00034 USD. Lacak informasi harga aktual DBC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DBC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DBC

Info Harga DBC

Penjelasan DBC

Whitepaper DBC

Situs Web Resmi DBC

Tokenomi DBC

Prakiraan Harga DBC

Riwayat DBC

Panduan Membeli DBC

Konverter DBC ke Mata Uang Fiat

Spot DBC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo DeepBrain Chain

Harga DeepBrain Chain(DBC)

Harga Live 1 DBC ke USD:

$0.00034
$0.00034$0.00034
+10.38%1D
USD
Grafik Harga Live DeepBrain Chain (DBC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:22:24 (UTC+8)

Informasi Harga DeepBrain Chain (DBC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002971
$ 0.0002971$ 0.0002971
Low 24 Jam
$ 0.0003874
$ 0.0003874$ 0.0003874
High 24 Jam

$ 0.0002971
$ 0.0002971$ 0.0002971

$ 0.0003874
$ 0.0003874$ 0.0003874

$ 0.6586530208587646
$ 0.6586530208587646$ 0.6586530208587646

$ 0.000309152520886991
$ 0.000309152520886991$ 0.000309152520886991

+12.02%

+10.38%

-12.83%

-12.83%

Harga aktual DeepBrain Chain (DBC) adalah $ 0.00034. Selama 24 jam terakhir, DBC diperdagangkan antara low $ 0.0002971 dan high $ 0.0003874, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDBC adalah $ 0.6586530208587646, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000309152520886991.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DBC telah berubah sebesar +12.02% selama 1 jam terakhir, +10.38% selama 24 jam, dan -12.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DeepBrain Chain (DBC)

No.1845

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

$ 59.26K
$ 59.26K$ 59.26K

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

5.43B
5.43B 5.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

54.28%

ETH

Kapitalisasi Pasar DeepBrain Chain saat ini adalah $ 1.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.26K. Suplai beredar DBC adalah 5.43B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.40M.

Riwayat Harga DeepBrain Chain (DBC) USD

Pantau perubahan harga DeepBrain Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000031973+10.38%
30 Days$ -0.0002402-41.40%
60 Hari$ -0.0000619-15.41%
90 Hari$ -0.0001436-29.70%
Perubahan Harga DeepBrain Chain Hari Ini

Hari ini, DBC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000031973 (+10.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DeepBrain Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0002402 (-41.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DeepBrain Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DBC terlihat mengalami perubahan $ -0.0000619 (-15.41%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DeepBrain Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001436 (-29.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DeepBrain Chain (DBC)?

Lihat halaman Riwayat Harga DeepBrain Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

DeepBrain Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DeepBrain Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DBC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DeepBrain Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DeepBrain Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DeepBrain Chain (USD)

Berapa nilai DeepBrain Chain (DBC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DeepBrain Chain (DBC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeepBrain Chain.

Cek prediksi harga DeepBrain Chain sekarang!

Tokenomi DeepBrain Chain (DBC)

Memahami tokenomi DeepBrain Chain (DBC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DBC sekarang!

Cara membeli DeepBrain Chain (DBC)

Ingin mengetahui cara membeli DeepBrain Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DeepBrain Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DBC ke Mata Uang Lokal

1 DeepBrain Chain(DBC) ke VND
8.9471
1 DeepBrain Chain(DBC) ke AUD
A$0.0005236
1 DeepBrain Chain(DBC) ke GBP
0.0002584
1 DeepBrain Chain(DBC) ke EUR
0.0002924
1 DeepBrain Chain(DBC) ke USD
$0.00034
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MYR
RM0.0014212
1 DeepBrain Chain(DBC) ke TRY
0.0143446
1 DeepBrain Chain(DBC) ke JPY
¥0.05168
1 DeepBrain Chain(DBC) ke ARS
ARS$0.4934658
1 DeepBrain Chain(DBC) ke RUB
0.0276216
1 DeepBrain Chain(DBC) ke INR
0.0301478
1 DeepBrain Chain(DBC) ke IDR
Rp5.6666644
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PHP
0.0200668
1 DeepBrain Chain(DBC) ke EGP
￡E.0.016082
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BRL
R$0.001819
1 DeepBrain Chain(DBC) ke CAD
C$0.0004794
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BDT
0.0414834
1 DeepBrain Chain(DBC) ke NGN
0.4892056
1 DeepBrain Chain(DBC) ke COP
$1.3026794
1 DeepBrain Chain(DBC) ke ZAR
R.0.0059092
1 DeepBrain Chain(DBC) ke UAH
0.0143004
1 DeepBrain Chain(DBC) ke TZS
T.Sh.0.83538
1 DeepBrain Chain(DBC) ke VES
Bs0.07718
1 DeepBrain Chain(DBC) ke CLP
$0.32062
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PKR
Rs0.0960976
1 DeepBrain Chain(DBC) ke KZT
0.1788502
1 DeepBrain Chain(DBC) ke THB
฿0.0110126
1 DeepBrain Chain(DBC) ke TWD
NT$0.0105366
1 DeepBrain Chain(DBC) ke AED
د.إ0.0012478
1 DeepBrain Chain(DBC) ke CHF
Fr0.000272
1 DeepBrain Chain(DBC) ke HKD
HK$0.0026418
1 DeepBrain Chain(DBC) ke AMD
֏0.130016
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MAD
.د.م0.003162
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MXN
$0.0063172
1 DeepBrain Chain(DBC) ke SAR
ريال0.001275
1 DeepBrain Chain(DBC) ke ETB
Br0.0523226
1 DeepBrain Chain(DBC) ke KES
KSh0.0439144
1 DeepBrain Chain(DBC) ke JOD
د.أ0.00024106
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PLN
0.0012512
1 DeepBrain Chain(DBC) ke RON
лв0.001496
1 DeepBrain Chain(DBC) ke SEK
kr0.0032504
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BGN
лв0.0005746
1 DeepBrain Chain(DBC) ke HUF
Ft0.1136722
1 DeepBrain Chain(DBC) ke CZK
0.0071638
1 DeepBrain Chain(DBC) ke KWD
د.ك0.00010404
1 DeepBrain Chain(DBC) ke ILS
0.0011118
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BOB
Bs0.002346
1 DeepBrain Chain(DBC) ke AZN
0.000578
1 DeepBrain Chain(DBC) ke TJS
SM0.0031348
1 DeepBrain Chain(DBC) ke GEL
0.0009214
1 DeepBrain Chain(DBC) ke AOA
Kz0.3116406
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BHD
.د.ب0.00012818
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BMD
$0.00034
1 DeepBrain Chain(DBC) ke DKK
kr0.0021964
1 DeepBrain Chain(DBC) ke HNL
L0.0089556
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MUR
0.01564
1 DeepBrain Chain(DBC) ke NAD
$0.0059058
1 DeepBrain Chain(DBC) ke NOK
kr0.0034646
1 DeepBrain Chain(DBC) ke NZD
$0.0006018
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PAB
B/.0.00034
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PGK
K0.001428
1 DeepBrain Chain(DBC) ke QAR
ر.ق0.0012376
1 DeepBrain Chain(DBC) ke RSD
дин.0.03451
1 DeepBrain Chain(DBC) ke UZS
soʻm4.0963846
1 DeepBrain Chain(DBC) ke ALL
L0.028509
1 DeepBrain Chain(DBC) ke ANG
ƒ0.0006086
1 DeepBrain Chain(DBC) ke AWG
ƒ0.000612
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BBD
$0.00068
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BAM
KM0.0005746
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BIF
Fr1.00266
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BND
$0.000442
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BSD
$0.00034
1 DeepBrain Chain(DBC) ke JMD
$0.054519
1 DeepBrain Chain(DBC) ke KHR
1.3654604
1 DeepBrain Chain(DBC) ke KMF
Fr0.1428
1 DeepBrain Chain(DBC) ke LAK
7.3913042
1 DeepBrain Chain(DBC) ke LKR
රු0.1036558
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MDL
L0.00578
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MGA
Ar1.53153
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MOP
P0.00272
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MVR
0.005236
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MWK
MK0.5902774
1 DeepBrain Chain(DBC) ke MZN
MT0.021743
1 DeepBrain Chain(DBC) ke NPR
रु0.048178
1 DeepBrain Chain(DBC) ke PYG
2.41128
1 DeepBrain Chain(DBC) ke RWF
Fr0.49334
1 DeepBrain Chain(DBC) ke SBD
$0.0027982
1 DeepBrain Chain(DBC) ke SCR
0.005117
1 DeepBrain Chain(DBC) ke SRD
$0.01309
1 DeepBrain Chain(DBC) ke SVC
$0.0029716
1 DeepBrain Chain(DBC) ke SZL
L0.0059024
1 DeepBrain Chain(DBC) ke TMT
m0.00119
1 DeepBrain Chain(DBC) ke TND
د.ت0.00100606
1 DeepBrain Chain(DBC) ke TTD
$0.0023018
1 DeepBrain Chain(DBC) ke UGX
Sh1.18864
1 DeepBrain Chain(DBC) ke XAF
Fr0.19278
1 DeepBrain Chain(DBC) ke XCD
$0.000918
1 DeepBrain Chain(DBC) ke XOF
Fr0.19278
1 DeepBrain Chain(DBC) ke XPF
Fr0.03502
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BWP
P0.004573
1 DeepBrain Chain(DBC) ke BZD
$0.0006834
1 DeepBrain Chain(DBC) ke CVE
$0.0325856
1 DeepBrain Chain(DBC) ke DJF
Fr0.06018
1 DeepBrain Chain(DBC) ke DOP
$0.0218654
1 DeepBrain Chain(DBC) ke DZD
د.ج0.0443632
1 DeepBrain Chain(DBC) ke FJD
$0.0007752
1 DeepBrain Chain(DBC) ke GNF
Fr2.9563
1 DeepBrain Chain(DBC) ke GTQ
Q0.0026044
1 DeepBrain Chain(DBC) ke GYD
$0.0711144
1 DeepBrain Chain(DBC) ke ISK
kr0.04284

Sumber Daya DeepBrain Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DeepBrain Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DeepBrain Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DeepBrain Chain

Berapa nilai DeepBrain Chain (DBC) hari ini?
Harga live DBC dalam USD adalah 0.00034 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DBC ke USD saat ini?
Harga DBC ke USD saat ini adalah $ 0.00034. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DeepBrain Chain?
Kapitalisasi pasar DBC adalah $ 1.85M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DBC?
Suplai beredar DBC adalah 5.43B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DBC?
DBC mencapai harga ATH sebesar 0.6586530208587646 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DBC?
DBC mencapai harga ATL 0.000309152520886991 USD.
Berapa volume perdagangan DBC?
Volume perdagangan 24 jam live DBC adalah $ 59.26K USD.
Akankah harga DBC naik lebih tinggi tahun ini?
DBC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DBC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:22:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DeepBrain Chain (DBC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

