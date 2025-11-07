BursaDEX+
Harga live Equilibria Finance hari ini adalah 0.3058 USD. Lacak informasi harga aktual EQB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EQB dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Equilibria Finance

Harga Equilibria Finance(EQB)

Harga Live 1 EQB ke USD:

$0.3058
-1.92%1D
USD
Grafik Harga Live Equilibria Finance (EQB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:40:18 (UTC+8)

Informasi Harga Equilibria Finance (EQB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3058
Low 24 Jam
$ 0.3131
High 24 Jam

$ 0.3058
$ 0.3131
$ 1.0650397969114989
$ 0.010829351961722994
0.00%

-1.92%

-1.80%

-1.80%

Harga aktual Equilibria Finance (EQB) adalah $ 0.3058. Selama 24 jam terakhir, EQB diperdagangkan antara low $ 0.3058 dan high $ 0.3131, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEQB adalah $ 1.0650397969114989, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.010829351961722994.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EQB telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.92% selama 24 jam, dan -1.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Equilibria Finance (EQB)

No.1064

$ 10.34M
$ 5.85
$ 30.58M
33.82M
100,000,000
100,000,000
33.82%

ARB

Kapitalisasi Pasar Equilibria Finance saat ini adalah $ 10.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.85. Suplai beredar EQB adalah 33.82M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.58M.

Riwayat Harga Equilibria Finance (EQB) USD

Pantau perubahan harga Equilibria Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005986-1.92%
30 Days$ -0.1055-25.66%
60 Hari$ -0.1803-37.10%
90 Hari$ -0.2328-43.23%
Perubahan Harga Equilibria Finance Hari Ini

Hari ini, EQB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.005986 (-1.92%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Equilibria Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1055 (-25.66%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Equilibria Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EQB terlihat mengalami perubahan $ -0.1803 (-37.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Equilibria Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2328 (-43.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Equilibria Finance (EQB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Equilibria Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Equilibria Finance (EQB)

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Equilibria Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Equilibria Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EQB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Equilibria Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Equilibria Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Equilibria Finance (USD)

Berapa nilai Equilibria Finance (EQB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Equilibria Finance (EQB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Equilibria Finance.

Cek prediksi harga Equilibria Finance sekarang!

Tokenomi Equilibria Finance (EQB)

Memahami tokenomi Equilibria Finance (EQB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EQB sekarang!

Cara membeli Equilibria Finance (EQB)

Ingin mengetahui cara membeli Equilibria Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Equilibria Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Equilibria Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Equilibria Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Equilibria Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Equilibria Finance

Berapa nilai Equilibria Finance (EQB) hari ini?
Harga live EQB dalam USD adalah 0.3058 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EQB ke USD saat ini?
Harga EQB ke USD saat ini adalah $ 0.3058. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Equilibria Finance?
Kapitalisasi pasar EQB adalah $ 10.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EQB?
Suplai beredar EQB adalah 33.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EQB?
EQB mencapai harga ATH sebesar 1.0650397969114989 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EQB?
EQB mencapai harga ATL 0.010829351961722994 USD.
Berapa volume perdagangan EQB?
Volume perdagangan 24 jam live EQB adalah $ 5.85 USD.
Akankah harga EQB naik lebih tinggi tahun ini?
EQB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EQB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Equilibria Finance (EQB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

