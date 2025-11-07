BursaDEX+
Harga live ESCG hari ini adalah 0.041593 USD. Lacak informasi harga aktual ESCG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ESCG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ESCG ke USD:

$0.041593
-11.49%1D
USD
Grafik Harga Live ESCG (ESCG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:33:27 (UTC+8)

Informasi Harga ESCG (ESCG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.040021
Low 24 Jam
$ 0.050205
High 24 Jam

$ 0.040021
$ 0.050205
--
--
+2.57%

-11.49%

-23.97%

-23.97%

Harga aktual ESCG (ESCG) adalah $ 0.041593. Selama 24 jam terakhir, ESCG diperdagangkan antara low $ 0.040021 dan high $ 0.050205, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highESCG adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ESCG telah berubah sebesar +2.57% selama 1 jam terakhir, -11.49% selama 24 jam, dan -23.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ESCG (ESCG)

--
$ 4.47M
$ 124.78M
--
3,000,000,000
SOL

Kapitalisasi Pasar ESCG saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.47M. Suplai beredar ESCG adalah --, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 124.78M.

Riwayat Harga ESCG (ESCG) USD

Pantau perubahan harga ESCG untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00539943-11.49%
30 Days$ -0.042944-50.80%
60 Hari$ -0.032674-44.00%
90 Hari$ -0.001791-4.13%
Perubahan Harga ESCG Hari Ini

Hari ini, ESCG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00539943 (-11.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ESCG 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.042944 (-50.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ESCG 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ESCG terlihat mengalami perubahan $ -0.032674 (-44.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ESCG 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001791 (-4.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ESCG (ESCG)?

Lihat halaman Riwayat Harga ESCG sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ESCG (ESCG)

ESCG - Govern. Earn. Stabilize. ESCG is the core utility and governance token designed to support a sustainable and community-driven DeFi environment. It delivers three essential functions: Governance Rights, Yield Opportunities, Stabilization Mechanisms. The Triple-Utility Token Powering the ESCC Ecosystem.

ESCG tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ESCG Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ESCG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ESCG di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ESCG dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ESCG (USD)

Berapa nilai ESCG (ESCG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ESCG (ESCG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ESCG.

Cek prediksi harga ESCG sekarang!

Tokenomi ESCG (ESCG)

Memahami tokenomi ESCG (ESCG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ESCG sekarang!

Cara membeli ESCG (ESCG)

Ingin mengetahui cara membeli ESCG? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ESCG di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ESCG ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya ESCG

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ESCG, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ESCG
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ESCG

Berapa nilai ESCG (ESCG) hari ini?
Harga live ESCG dalam USD adalah 0.041593 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ESCG ke USD saat ini?
Harga ESCG ke USD saat ini adalah $ 0.041593. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ESCG?
Kapitalisasi pasar ESCG adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ESCG?
Suplai beredar ESCG adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ESCG?
ESCG mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ESCG?
ESCG mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ESCG?
Volume perdagangan 24 jam live ESCG adalah $ 4.47M USD.
Akankah harga ESCG naik lebih tinggi tahun ini?
ESCG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ESCG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ESCG (ESCG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

