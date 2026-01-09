Harga Archer Hunter Hari Ini

Harga live Archer Hunter (FASTER) hari ini adalah $ 0.0001641, dengan perubahan 6.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FASTER ke USD saat ini adalah $ 0.0001641 per FASTER.

Archer Hunter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FASTER. Selama 24 jam terakhir, FASTER diperdagangkan antara $ 0.0001641 (low) dan $ 0.0001758 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FASTER bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -27.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 31.70.

Informasi Pasar Archer Hunter (FASTER)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 31.70$ 31.70 $ 31.70 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 246.15K$ 246.15K $ 246.15K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Blockchain Publik SEIEVM

Kapitalisasi Pasar Archer Hunter saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 31.70. Suplai beredar FASTER adalah --, dan total suplainya sebesar 1500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 246.15K.