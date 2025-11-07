Apa yang dimaksud dengan FRIC (FRIC)

FRIC is a meme coin on the Solana chain.

Prediksi Harga FRIC (USD)

Berapa nilai FRIC (FRIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FRIC (FRIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FRIC.

Tokenomi FRIC (FRIC)

Memahami tokenomi FRIC (FRIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FRIC sekarang!

Cara membeli FRIC (FRIC)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FRIC Berapa nilai FRIC (FRIC) hari ini? Harga live FRIC dalam USD adalah 0.001139 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FRIC ke USD saat ini? $ 0.001139 . Cobalah Harga FRIC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar FRIC? Kapitalisasi pasar FRIC adalah $ 1.14M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FRIC? Suplai beredar FRIC adalah 999.99M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FRIC? FRIC mencapai harga ATH sebesar 0.03780682690526178 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FRIC? FRIC mencapai harga ATL 0.001084749402710775 USD . Berapa volume perdagangan FRIC? Volume perdagangan 24 jam live FRIC adalah $ 56.60K USD . Akankah harga FRIC naik lebih tinggi tahun ini? FRIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FRIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

