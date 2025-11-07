BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ginnan the Cat hari ini adalah 0.00000002852 USD. Lacak informasi harga aktual GINNAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GINNAN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ginnan the Cat hari ini adalah 0.00000002852 USD. Lacak informasi harga aktual GINNAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GINNAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GINNAN

Info Harga GINNAN

Penjelasan GINNAN

Situs Web Resmi GINNAN

Tokenomi GINNAN

Prakiraan Harga GINNAN

Riwayat GINNAN

Panduan Membeli GINNAN

Konverter GINNAN ke Mata Uang Fiat

Spot GINNAN

Futures USDT-M GINNAN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ginnan the Cat

Harga Ginnan the Cat(GINNAN)

Harga Live 1 GINNAN ke USD:

$0.00000002858
$0.00000002858$0.00000002858
+0.28%1D
USD
Grafik Harga Live Ginnan the Cat (GINNAN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:05 (UTC+8)

Informasi Harga Ginnan the Cat (GINNAN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000002803
$ 0.00000002803$ 0.00000002803
Low 24 Jam
$ 0.00000002871
$ 0.00000002871$ 0.00000002871
High 24 Jam

$ 0.00000002803
$ 0.00000002803$ 0.00000002803

$ 0.00000002871
$ 0.00000002871$ 0.00000002871

$ 0.000011798123022578
$ 0.000011798123022578$ 0.000011798123022578

$ 0.000000025647370032
$ 0.000000025647370032$ 0.000000025647370032

+0.49%

+0.28%

-14.87%

-14.87%

Harga aktual Ginnan the Cat (GINNAN) adalah $ 0.00000002852. Selama 24 jam terakhir, GINNAN diperdagangkan antara low $ 0.00000002803 dan high $ 0.00000002871, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGINNAN adalah $ 0.000011798123022578, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000025647370032.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GINNAN telah berubah sebesar +0.49% selama 1 jam terakhir, +0.28% selama 24 jam, dan -14.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ginnan the Cat (GINNAN)

No.2852

$ 196.79K
$ 196.79K$ 196.79K

$ 55.90K
$ 55.90K$ 55.90K

$ 196.79K
$ 196.79K$ 196.79K

6.90T
6.90T 6.90T

6,899,998,362,189
6,899,998,362,189 6,899,998,362,189

6,899,998,362,189
6,899,998,362,189 6,899,998,362,189

100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Ginnan the Cat saat ini adalah $ 196.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.90K. Suplai beredar GINNAN adalah 6.90T, dan total suplainya sebesar 6899998362189. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 196.79K.

Riwayat Harga Ginnan the Cat (GINNAN) USD

Pantau perubahan harga Ginnan the Cat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000000798+0.28%
30 Days$ -0.00000001909-40.10%
60 Hari$ -0.00000002776-49.33%
90 Hari$ -0.00000002966-50.98%
Perubahan Harga Ginnan the Cat Hari Ini

Hari ini, GINNAN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000000798 (+0.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ginnan the Cat 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000001909 (-40.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ginnan the Cat 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GINNAN terlihat mengalami perubahan $ -0.00000002776 (-49.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ginnan the Cat 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000002966 (-50.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ginnan the Cat (GINNAN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ginnan the Cat sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ginnan the Cat (GINNAN)

Ginnan The Cat. Brother of Doge.

Ginnan the Cat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ginnan the Cat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GINNAN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ginnan the Cat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ginnan the Cat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ginnan the Cat (USD)

Berapa nilai Ginnan the Cat (GINNAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ginnan the Cat (GINNAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ginnan the Cat.

Cek prediksi harga Ginnan the Cat sekarang!

Tokenomi Ginnan the Cat (GINNAN)

Memahami tokenomi Ginnan the Cat (GINNAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GINNAN sekarang!

Cara membeli Ginnan the Cat (GINNAN)

Ingin mengetahui cara membeli Ginnan the Cat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ginnan the Cat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GINNAN ke Mata Uang Lokal

1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke VND
0.0007505038
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke AUD
A$0.0000000439208
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke GBP
0.0000000216752
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke EUR
0.0000000245272
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke USD
$0.00000002852
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MYR
RM0.0000001192136
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke TRY
0.000001200692
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke JPY
¥0.00000436356
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke ARS
ARS$0.0000413930724
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke RUB
0.0000023169648
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke INR
0.0000025288684
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke IDR
Rp0.0004753331432
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PHP
0.0000016835356
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke EGP
￡E.0.0000013487108
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BRL
R$0.0000001522968
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke CAD
C$0.0000000402132
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BDT
0.0000034797252
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke NGN
0.0000410357168
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke COP
$0.0001092718132
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke ZAR
R.0.0000004951072
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke UAH
0.0000011995512
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke TZS
T.Sh.0.00007007364
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke VES
Bs0.00000635996
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke CLP
$0.00002686584
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PKR
Rs0.0000080608928
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke KZT
0.0000150023756
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke THB
฿0.000000924048
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke TWD
NT$0.0000008838348
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke AED
د.إ0.0000001046684
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke CHF
Fr0.000000022816
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke HKD
HK$0.0000002216004
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke AMD
֏0.000010906048
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MAD
.د.م0.0000002655212
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MXN
$0.0000005296164
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke SAR
ريال0.00000010695
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke ETB
Br0.0000043775348
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke KES
KSh0.0000036830728
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke JOD
د.أ0.00000002022068
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PLN
0.0000001046684
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke RON
лв0.000000125488
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke SEK
kr0.0000002726512
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BGN
лв0.0000000481988
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke HUF
Ft0.0000095350916
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke CZK
0.0000006009164
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke KWD
د.ك0.00000000872712
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke ILS
0.0000000932604
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BOB
Bs0.000000196788
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke AZN
0.000000048484
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke TJS
SM0.0000002629544
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke GEL
0.0000000772892
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke AOA
Kz0.000026021648
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BHD
.د.ب0.00000001072352
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BMD
$0.00000002852
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke DKK
kr0.0000001842392
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke HNL
L0.0000007495056
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MUR
0.00000131192
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke NAD
$0.0000004953924
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke NOK
kr0.000000290904
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke NZD
$0.0000000504804
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PAB
B/.0.00000002852
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PGK
K0.0000001217804
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke QAR
ر.ق0.0000001038128
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke RSD
дин.0.00000289478
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke UZS
soʻm0.0003395237552
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke ALL
L0.0000023919724
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke ANG
ƒ0.0000000510508
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke AWG
ƒ0.000000051336
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BBD
$0.00000005704
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BAM
KM0.0000000481988
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BIF
Fr0.00008410548
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BND
$0.000000037076
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BSD
$0.00000002852
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke JMD
$0.000004573182
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke KHR
0.0001145380312
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke KMF
Fr0.00001217804
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke LAK
0.0006199999876
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke LKR
රු0.0000086948924
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MDL
L0.0000004879772
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MGA
Ar0.00012846834
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MOP
P0.00000022816
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MVR
0.000000439208
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MWK
MK0.000049428012
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke MZN
MT0.000001823854
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke NPR
रु0.000004041284
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke PYG
0.00020226384
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke RWF
Fr0.00004143956
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke SBD
$0.0000002344344
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke SCR
0.0000004295112
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke SRD
$0.00000109802
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke SVC
$0.0000002492648
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke SZL
L0.000000494822
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke TMT
m0.00000009982
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke TND
د.ت0.00000008439068
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke TTD
$0.0000001930804
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke UGX
Sh0.00009970592
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke XAF
Fr0.00001619936
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke XCD
$0.000000077004
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke XOF
Fr0.00001619936
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke XPF
Fr0.00000293756
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BWP
P0.000000383594
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke BZD
$0.0000000573252
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke CVE
$0.0000027333568
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke DJF
Fr0.00000507656
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke DOP
$0.000001833836
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke DZD
د.ج0.0000037235712
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke FJD
$0.0000000650256
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke GNF
Fr0.0002479814
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke GTQ
Q0.0000002184632
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke GYD
$0.0000059652432
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ke ISK
kr0.00000359352

Sumber Daya Ginnan the Cat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ginnan the Cat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Ginnan the Cat
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ginnan the Cat

Berapa nilai Ginnan the Cat (GINNAN) hari ini?
Harga live GINNAN dalam USD adalah 0.00000002852 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GINNAN ke USD saat ini?
Harga GINNAN ke USD saat ini adalah $ 0.00000002852. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ginnan the Cat?
Kapitalisasi pasar GINNAN adalah $ 196.79K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GINNAN?
Suplai beredar GINNAN adalah 6.90T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GINNAN?
GINNAN mencapai harga ATH sebesar 0.000011798123022578 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GINNAN?
GINNAN mencapai harga ATL 0.000000025647370032 USD.
Berapa volume perdagangan GINNAN?
Volume perdagangan 24 jam live GINNAN adalah $ 55.90K USD.
Akankah harga GINNAN naik lebih tinggi tahun ini?
GINNAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GINNAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ginnan the Cat (GINNAN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GINNAN ke USD

Jumlah

GINNAN
GINNAN
USD
USD

1 GINNAN = 0.00000 USD

Perdagangkan GINNAN

GINNAN/USDT
$0.00000002858
$0.00000002858$0.00000002858
+0.24%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,965.86
$100,965.86$100,965.86

-1.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.16
$3,324.16$3,324.16

+0.73%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.17
$156.17$156.17

+0.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1552
$1.1552$1.1552

+34.63%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,965.86
$100,965.86$100,965.86

-1.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.16
$3,324.16$3,324.16

+0.73%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.17
$156.17$156.17

+0.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2133
$2.2133$2.2133

-0.94%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0109
$1.0109$1.0109

-0.51%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.75
$30.75$30.75

+105.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1150
$0.1150$0.1150

+130.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004019
$0.0004019$0.0004019

+167.93%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015000
$0.015000$0.015000

+1,400.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.448
$4.448$4.448

+344.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005219
$0.005219$0.005219

+144.56%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1150
$0.1150$0.1150

+130.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002269
$0.0000002269$0.0000002269

+51.26%