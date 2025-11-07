BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Green Bitcoin hari ini adalah 0.01671 USD. Lacak informasi harga aktual GREENBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GREENBTC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Green Bitcoin hari ini adalah 0.01671 USD. Lacak informasi harga aktual GREENBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GREENBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GREENBTC

Info Harga GREENBTC

Penjelasan GREENBTC

Whitepaper GREENBTC

Situs Web Resmi GREENBTC

Tokenomi GREENBTC

Prakiraan Harga GREENBTC

Riwayat GREENBTC

Panduan Membeli GREENBTC

Konverter GREENBTC ke Mata Uang Fiat

Spot GREENBTC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Green Bitcoin

Harga Green Bitcoin(GREENBTC)

Harga Live 1 GREENBTC ke USD:

$0.01671
$0.01671$0.01671
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Green Bitcoin (GREENBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:44:50 (UTC+8)

Informasi Harga Green Bitcoin (GREENBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01667
$ 0.01667$ 0.01667
Low 24 Jam
$ 0.01708
$ 0.01708$ 0.01708
High 24 Jam

$ 0.01667
$ 0.01667$ 0.01667

$ 0.01708
$ 0.01708$ 0.01708

$ 2.0171436131154548
$ 2.0171436131154548$ 2.0171436131154548

$ 0.011812648291624421
$ 0.011812648291624421$ 0.011812648291624421

0.00%

0.00%

-14.84%

-14.84%

Harga aktual Green Bitcoin (GREENBTC) adalah $ 0.01671. Selama 24 jam terakhir, GREENBTC diperdagangkan antara low $ 0.01667 dan high $ 0.01708, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGREENBTC adalah $ 2.0171436131154548, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.011812648291624421.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GREENBTC telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -14.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Green Bitcoin (GREENBTC)

No.7760

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.74
$ 13.74$ 13.74

$ 347.82K
$ 347.82K$ 347.82K

0.00
0.00 0.00

20,814,999
20,814,999 20,814,999

20,814,999
20,814,999 20,814,999

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Green Bitcoin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 13.74. Suplai beredar GREENBTC adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 20814999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 347.82K.

Riwayat Harga Green Bitcoin (GREENBTC) USD

Pantau perubahan harga Green Bitcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00659-28.29%
60 Hari$ -0.01644-49.60%
90 Hari$ -0.01645-49.61%
Perubahan Harga Green Bitcoin Hari Ini

Hari ini, GREENBTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Green Bitcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00659 (-28.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Green Bitcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GREENBTC terlihat mengalami perubahan $ -0.01644 (-49.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Green Bitcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01645 (-49.61%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Green Bitcoin (GREENBTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Green Bitcoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Green Bitcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Green Bitcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GREENBTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Green Bitcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Green Bitcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Green Bitcoin (USD)

Berapa nilai Green Bitcoin (GREENBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Green Bitcoin (GREENBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Green Bitcoin.

Cek prediksi harga Green Bitcoin sekarang!

Tokenomi Green Bitcoin (GREENBTC)

Memahami tokenomi Green Bitcoin (GREENBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GREENBTC sekarang!

Cara membeli Green Bitcoin (GREENBTC)

Ingin mengetahui cara membeli Green Bitcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Green Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GREENBTC ke Mata Uang Lokal

1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke VND
439.72365
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke AUD
A$0.0257334
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke GBP
0.0126996
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke EUR
0.0143706
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke USD
$0.01671
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke MYR
RM0.0698478
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke TRY
0.703491
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke JPY
¥2.55663
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke ARS
ARS$24.2523927
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke RUB
1.3575204
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke INR
1.4816757
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke IDR
Rp278.4998886
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke PHP
0.9863913
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke EGP
￡E.0.7902159
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BRL
R$0.0892314
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke CAD
C$0.0235611
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BDT
2.0387871
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke NGN
24.0430164
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke COP
$64.0228611
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke ZAR
R.0.2900856
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke UAH
0.7028226
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke TZS
T.Sh.41.05647
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke VES
Bs3.72633
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke CLP
$15.74082
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke PKR
Rs4.7229144
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke KZT
8.7899613
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke THB
฿0.541404
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke TWD
NT$0.5178429
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke AED
د.إ0.0613257
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke CHF
Fr0.013368
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke HKD
HK$0.1298367
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke AMD
֏6.389904
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke MAD
.د.م0.1555701
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke MXN
$0.3103047
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke SAR
ريال0.0626625
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke ETB
Br2.5648179
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke KES
KSh2.1579294
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke JOD
د.أ0.01184739
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke PLN
0.0613257
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke RON
лв0.073524
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke SEK
kr0.1597476
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BGN
лв0.0282399
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke HUF
Ft5.5866543
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke CZK
0.3520797
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke KWD
د.ك0.00511326
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke ILS
0.0546417
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BOB
Bs0.115299
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke AZN
0.028407
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke TJS
SM0.1540662
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke GEL
0.0452841
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke AOA
Kz15.246204
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BHD
.د.ب0.00628296
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BMD
$0.01671
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke DKK
kr0.1079466
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke HNL
L0.4391388
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke MUR
0.76866
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke NAD
$0.2902527
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke NOK
kr0.170442
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke NZD
$0.0295767
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke PAB
B/.0.01671
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke PGK
K0.0713517
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke QAR
ر.ق0.0608244
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke RSD
дин.1.696065
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke UZS
soʻm198.9285396
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke ALL
L1.4014677
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke ANG
ƒ0.0299109
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke AWG
ƒ0.030078
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BBD
$0.03342
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BAM
KM0.0282399
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BIF
Fr49.27779
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BND
$0.021723
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BSD
$0.01671
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke JMD
$2.6794485
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke KHR
67.1083626
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke KMF
Fr7.13517
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke LAK
363.2608623
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke LKR
රු5.0943777
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke MDL
L0.2859081
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke MGA
Ar75.270195
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke MOP
P0.13368
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke MVR
0.257334
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke MWK
MK28.960101
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke MZN
MT1.0686045
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke NPR
रु2.367807
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke PYG
118.50732
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke RWF
Fr24.27963
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke SBD
$0.1373562
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke SCR
0.2516526
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke SRD
$0.643335
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke SVC
$0.1460454
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke SZL
L0.2899185
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke TMT
m0.058485
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke TND
د.ت0.04944489
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke TTD
$0.1131267
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke UGX
Sh58.41816
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke XAF
Fr9.49128
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke XCD
$0.045117
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke XOF
Fr9.49128
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke XPF
Fr1.72113
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BWP
P0.2247495
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke BZD
$0.0335871
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke CVE
$1.6014864
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke DJF
Fr2.97438
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke DOP
$1.074453
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke DZD
د.ج2.1816576
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke FJD
$0.0380988
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke GNF
Fr145.29345
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke GTQ
Q0.1279986
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke GYD
$3.4950636
1 Green Bitcoin(GREENBTC) ke ISK
kr2.10546

Sumber Daya Green Bitcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Green Bitcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Green Bitcoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Green Bitcoin

Berapa nilai Green Bitcoin (GREENBTC) hari ini?
Harga live GREENBTC dalam USD adalah 0.01671 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GREENBTC ke USD saat ini?
Harga GREENBTC ke USD saat ini adalah $ 0.01671. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Green Bitcoin?
Kapitalisasi pasar GREENBTC adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GREENBTC?
Suplai beredar GREENBTC adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GREENBTC?
GREENBTC mencapai harga ATH sebesar 2.0171436131154548 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GREENBTC?
GREENBTC mencapai harga ATL 0.011812648291624421 USD.
Berapa volume perdagangan GREENBTC?
Volume perdagangan 24 jam live GREENBTC adalah $ 13.74 USD.
Akankah harga GREENBTC naik lebih tinggi tahun ini?
GREENBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GREENBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:44:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Green Bitcoin (GREENBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GREENBTC ke USD

Jumlah

GREENBTC
GREENBTC
USD
USD

1 GREENBTC = 0.01671 USD

Perdagangkan GREENBTC

GREENBTC/USDT
$0.01671
$0.01671$0.01671
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,076.45
$101,076.45$101,076.45

-0.91%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.34
$3,325.34$3,325.34

+0.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.50
$156.50$156.50

+0.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1507
$1.1507$1.1507

+34.11%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,076.45
$101,076.45$101,076.45

-0.91%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.34
$3,325.34$3,325.34

+0.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.50
$156.50$156.50

+0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2142
$2.2142$2.2142

-0.90%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0113
$1.0113$1.0113

-0.47%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1145
$0.1145$0.1145

+129.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004011
$0.0004011$0.0004011

+167.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014815
$0.014815$0.014815

+1,381.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.464
$4.464$4.464

+346.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005402
$0.005402$0.005402

+153.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1145
$0.1145$0.1145

+129.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002290
$0.0000002290$0.0000002290

+52.66%