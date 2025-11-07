Apa yang dimaksud dengan Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Green Bitcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Green Bitcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GREENBTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Green Bitcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Green Bitcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Green Bitcoin (USD)

Berapa nilai Green Bitcoin (GREENBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Green Bitcoin (GREENBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Green Bitcoin.

Cek prediksi harga Green Bitcoin sekarang!

Tokenomi Green Bitcoin (GREENBTC)

Memahami tokenomi Green Bitcoin (GREENBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GREENBTC sekarang!

Cara membeli Green Bitcoin (GREENBTC)

Ingin mengetahui cara membeli Green Bitcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Green Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GREENBTC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Green Bitcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Green Bitcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Green Bitcoin Berapa nilai Green Bitcoin (GREENBTC) hari ini? Harga live GREENBTC dalam USD adalah 0.01671 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GREENBTC ke USD saat ini? $ 0.01671 . Cobalah Harga GREENBTC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Green Bitcoin? Kapitalisasi pasar GREENBTC adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GREENBTC? Suplai beredar GREENBTC adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GREENBTC? GREENBTC mencapai harga ATH sebesar 2.0171436131154548 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GREENBTC? GREENBTC mencapai harga ATL 0.011812648291624421 USD . Berapa volume perdagangan GREENBTC? Volume perdagangan 24 jam live GREENBTC adalah $ 13.74 USD . Akankah harga GREENBTC naik lebih tinggi tahun ini? GREENBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GREENBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Green Bitcoin (GREENBTC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi