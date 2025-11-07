BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live GTA VI hari ini adalah 0.000000000000141 USD. Lacak informasi harga aktual GTAVI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GTAVI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GTA VI hari ini adalah 0.000000000000141 USD. Lacak informasi harga aktual GTAVI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GTAVI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GTAVI

Info Harga GTAVI

Penjelasan GTAVI

Situs Web Resmi GTAVI

Tokenomi GTAVI

Prakiraan Harga GTAVI

Riwayat GTAVI

Panduan Membeli GTAVI

Konverter GTAVI ke Mata Uang Fiat

Spot GTAVI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GTA VI

Harga GTA VI(GTAVI)

Harga Live 1 GTAVI ke USD:

$0.000000000000141
$0.000000000000141$0.000000000000141
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live GTA VI (GTAVI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:45:47 (UTC+8)

Informasi Harga GTA VI (GTAVI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000000000141
$ 0.000000000000141$ 0.000000000000141
Low 24 Jam
$ 0.000000000000141
$ 0.000000000000141$ 0.000000000000141
High 24 Jam

$ 0.000000000000141
$ 0.000000000000141$ 0.000000000000141

$ 0.000000000000141
$ 0.000000000000141$ 0.000000000000141

$ 0.000000000001980773
$ 0.000000000001980773$ 0.000000000001980773

$ 0.000000000000003947
$ 0.000000000000003947$ 0.000000000000003947

0.00%

0.00%

-27.14%

-27.14%

Harga aktual GTA VI (GTAVI) adalah $ 0.000000000000141. Selama 24 jam terakhir, GTAVI diperdagangkan antara low $ 0.000000000000141 dan high $ 0.000000000000141, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGTAVI adalah $ 0.000000000001980773, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000000003947.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GTAVI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -27.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GTA VI (GTAVI)

No.7498

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 68.75
$ 68.75$ 68.75

$ 285.53K
$ 285.53K$ 285.53K

0.00
0.00 0.00

2,025,000,000,000,000,000
2,025,000,000,000,000,000 2,025,000,000,000,000,000

2,025,000,000,000,000,000
2,025,000,000,000,000,000 2,025,000,000,000,000,000

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar GTA VI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 68.75. Suplai beredar GTAVI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 2025000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 285.53K.

Riwayat Harga GTA VI (GTAVI) USD

Pantau perubahan harga GTA VI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0000000000000994-41.35%
60 Hari$ -0.0000000000001144-44.80%
90 Hari$ -0.0000000000001293-47.84%
Perubahan Harga GTA VI Hari Ini

Hari ini, GTAVI tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GTA VI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000000000000994 (-41.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GTA VI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GTAVI terlihat mengalami perubahan $ -0.0000000000001144 (-44.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GTA VI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000000000001293 (-47.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GTA VI (GTAVI)?

Lihat halaman Riwayat Harga GTA VI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GTA VI (GTAVI)

The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto.

GTA VI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GTA VI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GTAVI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GTA VI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GTA VI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GTA VI (USD)

Berapa nilai GTA VI (GTAVI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GTA VI (GTAVI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GTA VI.

Cek prediksi harga GTA VI sekarang!

Tokenomi GTA VI (GTAVI)

Memahami tokenomi GTA VI (GTAVI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GTAVI sekarang!

Cara membeli GTA VI (GTAVI)

Ingin mengetahui cara membeli GTA VI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GTA VI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GTAVI ke Mata Uang Lokal

1 GTA VI(GTAVI) ke VND
0.000000003710415
1 GTA VI(GTAVI) ke AUD
A$0.00000000000021714
1 GTA VI(GTAVI) ke GBP
0.00000000000010716
1 GTA VI(GTAVI) ke EUR
0.00000000000012126
1 GTA VI(GTAVI) ke USD
$0.000000000000141
1 GTA VI(GTAVI) ke MYR
RM0.00000000000058938
1 GTA VI(GTAVI) ke TRY
0.0000000000059361
1 GTA VI(GTAVI) ke JPY
¥0.000000000021573
1 GTA VI(GTAVI) ke ARS
ARS$0.00000000020464317
1 GTA VI(GTAVI) ke RUB
0.00000000001145484
1 GTA VI(GTAVI) ke INR
0.00000000001250247
1 GTA VI(GTAVI) ke IDR
Rp0.00000000234999906
1 GTA VI(GTAVI) ke PHP
0.00000000000832323
1 GTA VI(GTAVI) ke EGP
￡E.0.00000000000666789
1 GTA VI(GTAVI) ke BRL
R$0.00000000000075294
1 GTA VI(GTAVI) ke CAD
C$0.00000000000019881
1 GTA VI(GTAVI) ke BDT
0.00000000001720341
1 GTA VI(GTAVI) ke NGN
0.00000000020287644
1 GTA VI(GTAVI) ke COP
$0.00000000054022881
1 GTA VI(GTAVI) ke ZAR
R.0.00000000000244776
1 GTA VI(GTAVI) ke UAH
0.00000000000593046
1 GTA VI(GTAVI) ke TZS
T.Sh.0.000000000346437
1 GTA VI(GTAVI) ke VES
Bs0.000000000031443
1 GTA VI(GTAVI) ke CLP
$0.000000000132822
1 GTA VI(GTAVI) ke PKR
Rs0.00000000003985224
1 GTA VI(GTAVI) ke KZT
0.00000000007417023
1 GTA VI(GTAVI) ke THB
฿0.0000000000045684
1 GTA VI(GTAVI) ke TWD
NT$0.00000000000436959
1 GTA VI(GTAVI) ke AED
د.إ0.00000000000051747
1 GTA VI(GTAVI) ke CHF
Fr0.0000000000001128
1 GTA VI(GTAVI) ke HKD
HK$0.00000000000109557
1 GTA VI(GTAVI) ke AMD
֏0.0000000000539184
1 GTA VI(GTAVI) ke MAD
.د.م0.00000000000131271
1 GTA VI(GTAVI) ke MXN
$0.00000000000261837
1 GTA VI(GTAVI) ke SAR
ريال0.00000000000052875
1 GTA VI(GTAVI) ke ETB
Br0.00000000002164209
1 GTA VI(GTAVI) ke KES
KSh0.00000000001820874
1 GTA VI(GTAVI) ke JOD
د.أ0.000000000000099969
1 GTA VI(GTAVI) ke PLN
0.00000000000051888
1 GTA VI(GTAVI) ke RON
лв0.0000000000006204
1 GTA VI(GTAVI) ke SEK
kr0.00000000000134796
1 GTA VI(GTAVI) ke BGN
лв0.00000000000023829
1 GTA VI(GTAVI) ke HUF
Ft0.00000000004714053
1 GTA VI(GTAVI) ke CZK
0.00000000000297369
1 GTA VI(GTAVI) ke KWD
د.ك0.000000000000043146
1 GTA VI(GTAVI) ke ILS
0.00000000000046107
1 GTA VI(GTAVI) ke BOB
Bs0.0000000000009729
1 GTA VI(GTAVI) ke AZN
0.0000000000002397
1 GTA VI(GTAVI) ke TJS
SM0.00000000000130002
1 GTA VI(GTAVI) ke GEL
0.00000000000038211
1 GTA VI(GTAVI) ke AOA
Kz0.0000000001286484
1 GTA VI(GTAVI) ke BHD
.د.ب0.000000000000053016
1 GTA VI(GTAVI) ke BMD
$0.000000000000141
1 GTA VI(GTAVI) ke DKK
kr0.00000000000091086
1 GTA VI(GTAVI) ke HNL
L0.00000000000370548
1 GTA VI(GTAVI) ke MUR
0.000000000006486
1 GTA VI(GTAVI) ke NAD
$0.00000000000244917
1 GTA VI(GTAVI) ke NOK
kr0.0000000000014382
1 GTA VI(GTAVI) ke NZD
$0.00000000000024957
1 GTA VI(GTAVI) ke PAB
B/.0.000000000000141
1 GTA VI(GTAVI) ke PGK
K0.00000000000060207
1 GTA VI(GTAVI) ke QAR
ر.ق0.00000000000051324
1 GTA VI(GTAVI) ke RSD
дин.0.00000000001431291
1 GTA VI(GTAVI) ke UZS
soʻm0.00000000167857116
1 GTA VI(GTAVI) ke ALL
L0.00000000001182567
1 GTA VI(GTAVI) ke ANG
ƒ0.00000000000025239
1 GTA VI(GTAVI) ke AWG
ƒ0.0000000000002538
1 GTA VI(GTAVI) ke BBD
$0.000000000000282
1 GTA VI(GTAVI) ke BAM
KM0.00000000000023829
1 GTA VI(GTAVI) ke BIF
Fr0.000000000415809
1 GTA VI(GTAVI) ke BND
$0.0000000000001833
1 GTA VI(GTAVI) ke BSD
$0.000000000000141
1 GTA VI(GTAVI) ke JMD
$0.00000000002260935
1 GTA VI(GTAVI) ke KHR
0.00000000056626446
1 GTA VI(GTAVI) ke KMF
Fr0.000000000060207
1 GTA VI(GTAVI) ke LAK
0.00000000306521733
1 GTA VI(GTAVI) ke LKR
රු0.00000000004298667
1 GTA VI(GTAVI) ke MDL
L0.00000000000241251
1 GTA VI(GTAVI) ke MGA
Ar0.0000000006351345
1 GTA VI(GTAVI) ke MOP
P0.000000000001128
1 GTA VI(GTAVI) ke MVR
0.0000000000021714
1 GTA VI(GTAVI) ke MWK
MK0.0000000002443671
1 GTA VI(GTAVI) ke MZN
MT0.00000000000901695
1 GTA VI(GTAVI) ke NPR
रु0.0000000000199797
1 GTA VI(GTAVI) ke PYG
0.000000000999972
1 GTA VI(GTAVI) ke RWF
Fr0.000000000204873
1 GTA VI(GTAVI) ke SBD
$0.00000000000115902
1 GTA VI(GTAVI) ke SCR
0.00000000000212346
1 GTA VI(GTAVI) ke SRD
$0.0000000000054285
1 GTA VI(GTAVI) ke SVC
$0.00000000000123234
1 GTA VI(GTAVI) ke SZL
L0.00000000000244635
1 GTA VI(GTAVI) ke TMT
m0.0000000000004935
1 GTA VI(GTAVI) ke TND
د.ت0.000000000000417219
1 GTA VI(GTAVI) ke TTD
$0.00000000000095457
1 GTA VI(GTAVI) ke UGX
Sh0.000000000492936
1 GTA VI(GTAVI) ke XAF
Fr0.000000000080088
1 GTA VI(GTAVI) ke XCD
$0.0000000000003807
1 GTA VI(GTAVI) ke XOF
Fr0.000000000080088
1 GTA VI(GTAVI) ke XPF
Fr0.000000000014523
1 GTA VI(GTAVI) ke BWP
P0.00000000000189645
1 GTA VI(GTAVI) ke BZD
$0.00000000000028341
1 GTA VI(GTAVI) ke CVE
$0.00000000001351344
1 GTA VI(GTAVI) ke DJF
Fr0.000000000025098
1 GTA VI(GTAVI) ke DOP
$0.0000000000090663
1 GTA VI(GTAVI) ke DZD
د.ج0.00000000001840896
1 GTA VI(GTAVI) ke FJD
$0.00000000000032148
1 GTA VI(GTAVI) ke GNF
Fr0.000000001225995
1 GTA VI(GTAVI) ke GTQ
Q0.00000000000108006
1 GTA VI(GTAVI) ke GYD
$0.00000000002949156
1 GTA VI(GTAVI) ke ISK
kr0.000000000017766

Sumber Daya GTA VI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GTA VI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi GTA VI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GTA VI

Berapa nilai GTA VI (GTAVI) hari ini?
Harga live GTAVI dalam USD adalah 0.000000000000141 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GTAVI ke USD saat ini?
Harga GTAVI ke USD saat ini adalah $ 0.000000000000141. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GTA VI?
Kapitalisasi pasar GTAVI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GTAVI?
Suplai beredar GTAVI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GTAVI?
GTAVI mencapai harga ATH sebesar 0.000000000001980773 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GTAVI?
GTAVI mencapai harga ATL 0.000000000000003947 USD.
Berapa volume perdagangan GTAVI?
Volume perdagangan 24 jam live GTAVI adalah $ 68.75 USD.
Akankah harga GTAVI naik lebih tinggi tahun ini?
GTAVI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GTAVI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:45:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GTA VI (GTAVI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GTAVI ke USD

Jumlah

GTAVI
GTAVI
USD
USD

1 GTAVI = 0 USD

Perdagangkan GTAVI

GTAVI/USDT
$0.000000000000141
$0.000000000000141$0.000000000000141
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,990.81
$100,990.81$100,990.81

-0.99%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.48
$3,324.48$3,324.48

+0.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.41
$156.41$156.41

+0.31%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1447
$1.1447$1.1447

+33.41%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,990.81
$100,990.81$100,990.81

-0.99%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.48
$3,324.48$3,324.48

+0.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.41
$156.41$156.41

+0.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2134
$2.2134$2.2134

-0.94%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0112
$1.0112$1.0112

-0.48%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1148
$0.1148$0.1148

+129.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004023
$0.0004023$0.0004023

+168.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014815
$0.014815$0.014815

+1,381.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.433
$4.433$4.433

+343.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005445
$0.005445$0.005445

+155.15%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1148
$0.1148$0.1148

+129.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002278
$0.0000002278$0.0000002278

+51.86%