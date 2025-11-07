BursaDEX+
Harga live Kendu Inu hari ini adalah 0.00000841 USD. Lacak informasi harga aktual KENDU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KENDU dengan mudah di MEXC sekarang.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:55:47 (UTC+8)

Informasi Harga Kendu Inu (KENDU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000833
$ 0.00000833$ 0.00000833
Low 24 Jam
$ 0.00000842
$ 0.00000842$ 0.00000842
High 24 Jam

$ 0.00000833
$ 0.00000833$ 0.00000833

$ 0.00000842
$ 0.00000842$ 0.00000842

$ 0.000269385444985593
$ 0.000269385444985593$ 0.000269385444985593

$ 0.000006348332403023
$ 0.000006348332403023$ 0.000006348332403023

0.00%

+0.11%

-9.77%

-9.77%

Harga aktual Kendu Inu (KENDU) adalah $ 0.00000841. Selama 24 jam terakhir, KENDU diperdagangkan antara low $ 0.00000833 dan high $ 0.00000842, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKENDU adalah $ 0.000269385444985593, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000006348332403023.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KENDU telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.11% selama 24 jam, dan -9.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kendu Inu (KENDU)

No.1185

$ 7.98M
$ 7.98M$ 7.98M

$ 4.97K
$ 4.97K$ 4.97K

$ 8.41M
$ 8.41M$ 8.41M

948.43B
948.43B 948.43B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

996,747,147,258
996,747,147,258 996,747,147,258

94.84%

ETH

Kapitalisasi Pasar Kendu Inu saat ini adalah $ 7.98M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.97K. Suplai beredar KENDU adalah 948.43B, dan total suplainya sebesar 996747147258. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.41M.

Riwayat Harga Kendu Inu (KENDU) USD

Pantau perubahan harga Kendu Inu untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000092+0.11%
30 Days$ -0.00000644-43.37%
60 Hari$ -0.00000473-36.00%
90 Hari$ -0.00001065-55.88%
Perubahan Harga Kendu Inu Hari Ini

Hari ini, KENDU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000092 (+0.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kendu Inu 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000644 (-43.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kendu Inu 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KENDU terlihat mengalami perubahan $ -0.00000473 (-36.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kendu Inu 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00001065 (-55.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kendu Inu (KENDU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kendu Inu sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kendu Inu (KENDU)

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Kendu Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kendu Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KENDU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kendu Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kendu Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kendu Inu (USD)

Berapa nilai Kendu Inu (KENDU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kendu Inu (KENDU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kendu Inu.

Cek prediksi harga Kendu Inu sekarang!

Tokenomi Kendu Inu (KENDU)

Memahami tokenomi Kendu Inu (KENDU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KENDU sekarang!

Cara membeli Kendu Inu (KENDU)

Ingin mengetahui cara membeli Kendu Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kendu Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KENDU ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Kendu Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kendu Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Kendu Inu
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kendu Inu

Berapa nilai Kendu Inu (KENDU) hari ini?
Harga live KENDU dalam USD adalah 0.00000841 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KENDU ke USD saat ini?
Harga KENDU ke USD saat ini adalah $ 0.00000841. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kendu Inu?
Kapitalisasi pasar KENDU adalah $ 7.98M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KENDU?
Suplai beredar KENDU adalah 948.43B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KENDU?
KENDU mencapai harga ATH sebesar 0.000269385444985593 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KENDU?
KENDU mencapai harga ATL 0.000006348332403023 USD.
Berapa volume perdagangan KENDU?
Volume perdagangan 24 jam live KENDU adalah $ 4.97K USD.
Akankah harga KENDU naik lebih tinggi tahun ini?
KENDU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KENDU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:55:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

