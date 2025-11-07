BursaDEX+
Harga live KREST hari ini adalah 0.00499 USD. Lacak informasi harga aktual KREST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KREST dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga KREST(KREST)

Harga Live 1 KREST ke USD:

$0.00496
+1.63%1D
USD
Grafik Harga Live KREST (KREST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:44:05 (UTC+8)

Informasi Harga KREST (KREST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00485
Low 24 Jam
$ 0.00525
High 24 Jam

$ 0.00485
$ 0.00525
$ 1.5241019748010083
$ 0.00440970954544923
+0.20%

+1.63%

-3.11%

-3.11%

Harga aktual KREST (KREST) adalah $ 0.00499. Selama 24 jam terakhir, KREST diperdagangkan antara low $ 0.00485 dan high $ 0.00525, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKREST adalah $ 1.5241019748010083, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00440970954544923.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KREST telah berubah sebesar +0.20% selama 1 jam terakhir, +1.63% selama 24 jam, dan -3.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KREST (KREST)

No.4346

$ 0.00
$ 104.35K
$ 2.00M
0.00
400,000,000
400,000,000
0.00%

KREST

Kapitalisasi Pasar KREST saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 104.35K. Suplai beredar KREST adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 400000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.00M.

Riwayat Harga KREST (KREST) USD

Pantau perubahan harga KREST untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000796+1.63%
30 Days$ -0.00559-52.84%
60 Hari$ -0.0029-36.76%
90 Hari$ -0.0046-47.97%
Perubahan Harga KREST Hari Ini

Hari ini, KREST tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000796 (+1.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga KREST 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00559 (-52.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga KREST 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KREST terlihat mengalami perubahan $ -0.0029 (-36.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga KREST 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0046 (-47.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari KREST (KREST)?

Lihat halaman Riwayat Harga KREST sekarang.

Apa yang dimaksud dengan KREST (KREST)

Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.

KREST tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KREST Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KREST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang KREST di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KREST dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KREST (USD)

Berapa nilai KREST (KREST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KREST (KREST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KREST.

Cek prediksi harga KREST sekarang!

Tokenomi KREST (KREST)

Memahami tokenomi KREST (KREST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KREST sekarang!

Cara membeli KREST (KREST)

Ingin mengetahui cara membeli KREST? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KREST di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KREST ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya KREST

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KREST, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi KREST
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KREST

Berapa nilai KREST (KREST) hari ini?
Harga live KREST dalam USD adalah 0.00499 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KREST ke USD saat ini?
Harga KREST ke USD saat ini adalah $ 0.00499. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KREST?
Kapitalisasi pasar KREST adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KREST?
Suplai beredar KREST adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KREST?
KREST mencapai harga ATH sebesar 1.5241019748010083 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KREST?
KREST mencapai harga ATL 0.00440970954544923 USD.
Berapa volume perdagangan KREST?
Volume perdagangan 24 jam live KREST adalah $ 104.35K USD.
Akankah harga KREST naik lebih tinggi tahun ini?
KREST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KREST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

